Kaliforniya'da esrar satışı başladı

İki yıla kadar esrar satışlarının 7 milyar dolarlık hacme ulaşması bekleniyor.ABD'nin Kaliforniya eyaletinde marihuana kullanmak için artık doktordan reçete almak gerekmeyecek. Serbest Marihuana satışının başladığı ilk günde dükkânların önünde uzun kuyruklar oluştu. Amerikan medyasındaki haberlere göre polis kontrolünden korkmadan marihuana satın almak isteyenler geceyi satış noktalarının kapısında geçirdiler. Reçetesiz marihuana şimdilik sadece sınırlı sayıda dükkânda satılıyor.

Sadece Kaliforniya'da marihuana piyasasının 2020 yılına kadar 7 milyar dolarlık hacme ulaşacağı tahmin ediliyor. Kaliforniya ABD'nin reçetesiz esrar satışına izin veren en büyük eyaletini oluşturuyor. Federal yasalara göre ise marihuana yasağı hala devam ediyor.

Fiyatlar yükselecek

San Diego'daki ‘Urbn Leaf' adlı işletme haftanın ilk gününde birkaç saat içinde 350 müşteriye satış yaptıklarını açıkladı. Gün boyunca serbestçe esrar satın alabilmek için dükkâna uğrayanların sayısı bini buldu.

Tıbbi nedenlerle şimdiye kadar reçeteyle marihuana kullananlar yasağın kalkmasından olumsuz etkilenecek. Kaliforniya'nın marihuana yasası satış vergisi uygulanmasını öngördüğünden fiyatın üçte bir oranında artması bekleniyor.

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DW, dpa/AG, BK