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Kaliforniya’da sel ve çamur felaketi: En az 13 kişi öldü

DÜNYA HABERLERİ | 10.01.2018 11:51 | Son Güncelleme 1 saat önce

Hilal Sarı / İstanbul, 10 Ocak (DHA) – ABD'nin Kaliforniya eyaletinde aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel ve toprak kayması olaylarında en az 13 kişi yaşamını yitirdi, 20'den fazla kişi de yaralandı.

Santa Barbara Bölge Şerifi'nin ofisinden yapılan açıklamada en az 13 kişinin ani sel, moloz akması ve çamur kaymasında yaşamını yitirdiği ve 20'den fazla kişinin yaralandığı belirtildi. Eyaletin güney bölgesi, tarihin en büyük yangın felaketlerini yaşadıktan haftalar sonra aşırı yağışlarla mücadele ediyor.

Santa Barbara Bölge İtfaiyesi sözcüsü Thomas ve La Tuna yaptığı açıklamada, yangınlarında büyük darbe alan toplumların şimdi de sel ve toprak kayması gibi felaketlerle boğuştuğunu söyledi. İtfaiye ekibinden bir yetkili de ABC News'e 70 kadar kurtarma gerçekleştirdiklerini ve daha birçok kişinin çamur altında kalmış olabileceğinden korktuklarını belirtti.

Çamur ve molozların yolları, evleri ve önüne gelen herşeyi kapladığı bölgede VCAirUnit gibi helikopterli havadan kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

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