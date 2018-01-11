HABER

Kaliforniya’da sel ve çamur felaketinde ölü sayısı 17’ye yükseldi

DÜNYA HABERLERİ | 11.01.2018 11:03 | Son Güncelleme 2 saat önce

Hilal Sarı / İstanbul, 11 Ocak (DHA) – ABD'nin Kaliforniya eyaletinde aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel ve çamur kayması olaylarında hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi.

Santa Barbara Bölge Şerifi Bill Brown yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlerin sayısının 17'ye çıkmasından büyük üzüntü duyduklarını ve sel, moloz akması ve çamur kayması olaylarında 28 kişinin de yaralandığını duyurdu. Brown bölgeden 30 bin kişinin ise tahliye edildiğini aktardı.

Santa Barbara Bölge İtfaiyesi sözcüsü Thomas ve La Tuna yaptığı açıklamada, yangınlarında büyük darbe alan toplumların şimdi de sel ve toprak kayması gibi felaketlerle boğuştuğunu söylemiş, itfaiye ekibinden bir yetkili de ABC News'e 70 kadar kurtarma gerçekleştirdiklerini ve daha birçok kişinin çamur altında kalmış olabileceğinden korktuklarını belirtmişti.

Çamur ve molozların yolları, evleri ve önüne gelen herşeyi kapladığı bölgede VCAirUnit gibi helikopterli havadan kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

FETÖ firarisi Ekrem Dumanlı: Abdullah Gül bana 'Hocaefendiyi özledim, beni görüştür' dedi

FETÖ firarisi Ekrem Dumanlı: Abdullah Gül bana 'Hocaefendiyi özledim, beni görüştür' dedi

Gökçek: Sözcü'de köşe yazmayı çok isterim

Gökçek: Sözcü'de köşe yazmayı çok isterim

Nursel Ergin'e büyük şok! Programı kaldırıldı

Nursel Ergin'e büyük şok! Programı kaldırıldı

35 yaşını doldurana kadar askere gitmeyecekler! Binlerce kişiyi ilgilendiriyor

35 yaşını doldurana kadar askere gitmeyecekler! Binlerce kişiyi ilgilendiriyor

İstanbul’da zorunlu kış lastiği uygulaması kontrolu

İstanbul’da zorunlu kış lastiği uygulaması kontrolu

'Abdullah Gül, bu defa hesaplaşmaya hazırlanıyor'

'Abdullah Gül, bu defa hesaplaşmaya hazırlanıyor'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İdlib'deki gelişmeler Türkiye-İran-Rusya ittifakını sınıyor

İdlib'deki gelişmeler Türkiye-İran-Rusya ittifakını sınıyor

İsrailli lider: Suudi Prensi en büyük devrimcilerden biri

İsrailli lider: Suudi Prensi en büyük devrimcilerden biri

Son dakika! Bağdat'ta korkutan deprem!

Son dakika! Bağdat'ta korkutan deprem!

Rusya ve İran'dan Türkiye için flaş karar

Rusya ve İran'dan Türkiye için flaş karar

Rusya’da tankla şarap soygunu

Rusya’da tankla şarap soygunu

Kadınlar 2017'de müstehcen sitelere 'daha fazla girdi'

Kadınlar 2017'de müstehcen sitelere 'daha fazla girdi'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.