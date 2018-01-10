Kaliforniya’da sel ve heyelanda 13 kişi öldü

Toprak kayması nedeniyle Los Angeles yakınlarındaki yerleşim yerleri boşaltıldı.ABD'nin Kaliforniya eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanda en az 13 kişinin öldüğü, 20 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Haftalarca süren yangınların sahil şeridi boyunca toprağı tutan bitki örtüsünü tahrip etmesinin heyelanda rol oynadığı belirtildi.

Salı günü bastıran şiddetli yağışlar nedeniyle Los Angeles'in kuzeyindeki Santa Barbara'da oturanlara bölgeyi gönüllü olarak tahliye etmeleri çağrısında bulunuldu. Bu bölgede yaşayanlar Aralık ayında da orman yangınları nedeniyle tahliye edilmişti. Santa Barbara itfaiyesinden yapılan açıklamada, tahliye çağrısına bölge sakinlerinin sadece yüzde 15 kadarının uyduğu belirtildi.

Montecito kentindeki kurtarma çalışmaları sırasında çamur ve moloz yığınları arasından çok sayıda kişi çıkarıldı. Orman yangınları sırasında hasar gören evlerin önemli bölümünün de sellerde yıkıldığı açıklandı. Metrelerce yükseklikteki çamur yığınları Kaliforniya'nın kuzey güney istikametindeki önemli bağlantı yollarından 101 numaralı otoyolun kapanmasına yol açtı.