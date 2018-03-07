Kalın: 'ABD 6. Filosu Henüz Kıbrıs Açıklarına Gelmedi'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD’ye ait 6. Filonun Kıbrıs açıklarına henüz gelmediğini söyledi.
Kalın, ExxonMobil enerji şirketine ait gemilerin adanın açıklarında sondaj çalışmalarına katılacağı ve ABD’ye ait 6. Filonun da gemileri koruyacağı yönündeki haberlerle ilgili olarak, “Arama gemisinin oraya gelmesi meselesiyle ilgili bir sürecin ilerlediğini biliyoruz ama 6. Filo henüz oraya gelmiş değil” dedi.
Kalın, Doğu Akdeniz’i “bir çatışma ve ihtilaf bölgesi değil, bir uzlaşı ve ortak fayda bölgesi” haline getirme çağrısında bulundu.
Sözcü Kalın, “Bunun için Kıbrıs'ta Türk tarafı ile Rum tarafı bu çizdiğimiz çerçevede ortak bir çalışma yapsınlar, biz de Türkiye olarak buna destek verelim. Bunun içerisinde Yunanistan olabilir, başka ülkeler olabilir, bununla ilgili bizim bir sorunumuz yok ama egemenlik haklarını ihlal edecek şekilde birtakım gayri kanuni yollardan oralarda arama çalışmalarına girerseniz bunun tabii ki sonuçları olur ve Türkiye de gerekli adımları atmaktan hiçbir zaman çekinmez" diye konuştu.
Yunan Cumhurbaşkanı’nın Türkiye açıklaması tepkiye yol açtı
Öte yandan, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Cumhurbaşkanı Propokopis Pavlopoulos’un Türkiye’yle ilgili bir açıklamasına tepki gösterdi. Aksoy yaptığı yazılı açıklamada, Pavlopoulos’u gerilimi artırıcı söylemlerden kaçınmaya çağırdı.
Sözcü Aksoy açıklamasında şunları kaydetti:
“Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopoulos’un, ‘Tarihsel olarak bize düşmesi gereken topraklara sahip olmayabiliriz…’, ‘Tarih bizi mecbur ettiği takdirde atalarımızın yaptığını yaparız…’ şeklinde ülkemize yönelik açıklamalarda bulunduğu, dün (6 Mart) Yunan basınına yansımıştır.
Cumhurbaşkanı Pavlopoulos’u uluslararası hukuka ve ülkemizin sınırlarına saygı duymaya, makamına yakışmayan ve sebepsiz yere gerginliğe yol açacak söylemlerden imtina etmeye davet ediyoruz.”
Protestolarda Türk bayrağının yakılmasına kınama
Türkiye ayrıca, Yunanistan’daki protestolarda Türk bayrağının yakılmasını kınadı.
Başbakan Yıldırım KKTC başbakanıyla ortak basın toplantısında konuyla ilgili olarak , "Bayrak ülkelerin onuru ve gururudur. Bayrağa yapılan bir hakaret o ülkeye yapılmış sayılır. Bunun kabul edilebilir bir yanı yoktu” dedi.
Sözcü Aksoy da yazılı açıklamasında, “Yunanistan’daki ırkçı bir parti tarafından Atina’da 5 Mart tarihinde ülkemiz aleyhine düzenlenen bir gösteri sırasında bayrağımızın yakılmasını şiddetle kınıyoruz. Bayrağımıza yönelik bu menfur eylemi gerçekleştiren faillerin biran önce yakalanmalarını ve en kısa zamanda yargı önüne çıkartılmalarını Yunan makamlarından bekliyoruz” ifadesini kullandı.
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