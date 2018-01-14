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Kalın: ABD endişe verici adımlar atıyor

14.01.2018 20:11 | Son Güncelleme 5 saat önce

Türkiye ABD liderliğindeki IŞİD’le mücadele koalisyonunun Suriye’de müttefikleriyle sınır koruma gücü kuracağı yönündeki haberlere tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, ABD liderliğindeki IŞİD'le mücadele koalisyonunun Suriye'de müttefikleriyle sınır koruma gücü kuracağı yönünde medyada yer alan haberler üzerine açıklama yaptı.

Uluslararası koalisyon tarafından bazı medya organlarına yapılan yazılı açıklamada, "Suriye Demokratik Güçleri ile Suriye Sınır Güvenlik Gücü'nün kurulması ve eğitimi amacıyla çalışıldığı" bilgisinin paylaşıldığını belirten Kalın, "Amerika Birleşik Devletleri, 'DEAŞ ile mücadele' gerekçesiyle PKK’nın Suriye uzantısı olan PYD/YPG’ye verdiği desteği sona erdireceği yerde bu terör örgütünü meşrulaştırmaya ve bölgede kalıcı hale getirmeye yönelik endişe verici adımlar atmaktadır" dedi. Bu durumun kabul edilmesinin "kesinlikle mümkün olmadığını" vurgulayan Kalın, "Bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde de Türkiye, Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamalar çerçevesinde, adı ve şekli ne olursa olsun her türlü terör örgütüne karşı mücadelesini sınırları içinde ve dışında kararlılıkla sürdürecektir. Türkiye, ulusal çıkarları doğrultusunda güvenliğini sağlamak için gerekli tedbirleri almaya devam edecektir. Bu çerçevede meşru hedef olan terör örgütlerine karşı yeri, zamanı ve şekli Türkiye tarafından belirlenmek üzere her tür müdahale hakkı mahfuzdur" dedi.

Reuters haber ajansı, ABD liderliğindeki IŞİD'le mücadele koalisyonunun Suriye'deki müttefikleriyle birlikte 30 bin kişilik bir sınır koruma gücü üzerinde çalışıldığını duyurdu. Haberde söz konusu gücün yarısının Suriye Demokratik Güçleri'nden oluşacağı belirtildi. Sınır koruma gücünün Suriye Demokratik Güçleri'nin kontrol ettiği bölgede görevyapacağı ileri sürüldü.

Reuters/DHA, HT/MK

©Deutsche Welle Türkçe

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