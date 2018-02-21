Kalın: 'Afrin İçin Kimseye İzahat Borcumuz Yok'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, bugünkü basın toplantısında, Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları toplantısında Türkiye’ye vize serbestisi için Afrin operasyonunun durdurulması gibi birtakım şartlar öne sürüldüğüne ilişkin haberleri de değerlendirdi. Kalın, “Vize serbestisi dediğimiz, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Schengen vize sistemi içerisinde serbest dolaşımını sağlayacak bu düzenleme aslında yıllar önce yapılması gereken, Türkiye’nin müktesep hakkı olan bir konudur. Çeşitli gerekçeler ve bahanelerle bu konu hep ertelenmiştir. Son iki yılda da bu iş sürüncemede bırakıldı. Şimdi Komisyonda bunun değerlendirmesi yapılıyor. Bizim için asli olan, Komisyon’un yapacağı değerlendirme ve açıklamadır. Bizim beklentimiz özellikle Almanya, Fransa, İtalya ve diğer ülkelerle daha iyi bir ilişki seyrine girmeye başladığımız şu günlerde Komisyon’un bu iklime uygun, yapıcı bir tutum sergileyerek bunu bir sorun olmaktan çıkartması. Afrin meselesine de gelince, bizim kimseye bir izahat borcumuz yok. Baştan itibaren biz bunun gerekçelerini açık ve net bir şekilde ortaya koyduk. Operasyonun gerekçelerini şeffaf bir şekilde paydaşlarımızla paylaştık. Türkiye Cumhuriyeti kendi ulusal çıkarları için gereğini yapmaktadır,” diye konuştu.

Kalın, ayrıca “Orada PYD/YPG terör örgütüne destek mahiyetinde atılacak her adım doğrudan bunların terör örgütleriyle aynı safta yer alması ve bizim için de meşru hedef haline gelmesi demektir,” diyerek Türkiye’nin gerekli tedbirleri aldığını söyledi.

Kalın, Rusya’nın, Ankara