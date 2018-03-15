Kalın: Afrin'de çember daraldı

Kalın, Afrin'de çemberin daraldığını ifade etti.TRT Haber'e bugün açıklamalar yapan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözcüsü İbrahim Kalın, Afrin'de Türk ordusunun yürüttüğü operasyondaki son durumu anlattı. Afrin'in yeni bir Kandil yapılmak istendiğini, ancak Zeytin Dalı Harekâtı ile bunun engellendiğini ifade eden Kalın, Afrin'de çemberin daraldığını söyledi.

"Afrin'in yüzde 70'inde güvenliğin sağlandığını" ifade eden Kalın, "Şu an itibarıyla yüzde 70'inin üzerinde coğrafi konum itibarıyla güvenliği sağlanmış durumda" şeklinde konuştu.

Açıklamasında ABD Dışişleri Bakanlığındaki değişime de değinen Kalın, ABD ile Menbiç konusunda sağlanan anlaşmadan vazgeçilmesinin söz konusu olamayacağını dile getirdi. Kalın, ABD'nin verdiği sözü tutması halinde Menbiç çevresinde güvenli bir bölge oluşturulmasının gündemde olduğunu sözlerine ekledi. Türkiye, sınırının 100 kilometre doğusundaki Menbiç bölgesinde bir tampon bölge oluşturmak istiyor.

Kalın ayrıca Türk istihbaratının Doğu Guta'dan El Nusra Cephesi üyelerini çıkartmak için çalışma yürüttüğünü de söyledi.