Kalın'dan son dakika 'YPG ve Esad anlaşması' açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, terör örgütü YPG ile Esad rwejiminin Esad konusunda anlaştığı iddialarıyla ilgili konuştu.

Kalın, 'Bu haberlerin propaganda amaçlı olduğu açık. Bir takım gizli ve kirli pazarlıklar var. Kim ne yaparsa yapsın harekat hedefine ulaşacak ' dedi.

[DIV]-0

ÖZDAĞ: TÜRKİYE'NİN POLİTİKALARINA YAKLAŞMIŞSA DEĞERLENDİRİLEBİLİR

Diğer yandan, AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşmenin 'Türkiye'nin politikalarına yaklaşmışsa değerlendirilebileceğini' söyledi.

Özdağ, Habertürk TV’de Didem Arslan’ın sunduğu Türkiye’nin Nabzı isimli programa konuk oldu. Programda Afrin operasyonunu değerlendiren Özdağ, iktidarın Ortadoğu’da İran ve Irak ile diyalog halinde olması gerektiğini anlatttı.

Özdağ konuşmasının sonunda ise kendi fikri olduğunu belirterek Afrin operasyonunun ardından Esad ile görüşme konusunun 'Eğer Esad Türkiye'nin politikalarına yaklaşmışsa değerlendirilebileceğini' dile getirdi.

Özdağ ayrıca, "Rusya'nın, İran'ın, ABD'nin bir an önce buradan giderek Suriye'nin toprak bütünlüğü mesajını vermeliyiz" ifadesini kullandı.