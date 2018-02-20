HABER

Kalın'dan son dakika 'YPG ve Esad anlaşması' açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 20.02.2018 09:25 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, YPG-Esad anlaşması iddialarına yönelik "Propaganda ama gizli pazarlık olmadığı anlamına gelmez" diye konuştu.

Kalın'dan son dakika 'YPG ve Esad anlaşması' açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, terör örgütü YPG ile Esad rwejiminin Esad konusunda anlaştığı iddialarıyla ilgili konuştu.

Kalın, 'Bu haberlerin propaganda amaçlı olduğu açık. Bir takım gizli ve kirli pazarlıklar var. Kim ne yaparsa yapsın harekat hedefine ulaşacak ' dedi.

[DIV]-0

ÖZDAĞ: TÜRKİYE'NİN POLİTİKALARINA YAKLAŞMIŞSA DEĞERLENDİRİLEBİLİR

Diğer yandan, AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşmenin 'Türkiye'nin politikalarına yaklaşmışsa değerlendirilebileceğini' söyledi.

Özdağ, Habertürk TV’de Didem Arslan’ın sunduğu Türkiye’nin Nabzı isimli programa konuk oldu. Programda Afrin operasyonunu değerlendiren Özdağ, iktidarın Ortadoğu’da İran ve Irak ile diyalog halinde olması gerektiğini anlatttı.
Özdağ konuşmasının sonunda ise kendi fikri olduğunu belirterek Afrin operasyonunun ardından Esad ile görüşme konusunun 'Eğer Esad Türkiye'nin politikalarına yaklaşmışsa değerlendirilebileceğini' dile getirdi.

Özdağ ayrıca, "Rusya'nın, İran'ın, ABD'nin bir an önce buradan giderek Suriye'nin toprak bütünlüğü mesajını vermeliyiz" ifadesini kullandı.

AKP'li Özdağ: Esad'la görüşme değerlendirilmeliAKP'li Özdağ: Esad'la görüşme değerlendirilmeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İbrahim Kalın Beşar Esad Suriye YPG

En Çok Okunan Haberler

Çukur'da tepki çeken Emrah Amir ve trafik polisi sahnesi!

Çukur'da tepki çeken Emrah Amir ve trafik polisi sahnesi!

Nevşin Mengü, Adnan Oktar'ın kanalında

Nevşin Mengü, Adnan Oktar'ın kanalında

Korkunç ölüm! Eşinin makatına hortum soktu ve...

Korkunç ölüm! Eşinin makatına hortum soktu ve...

Tarikatlar arası kavga çıktı! Cübbeli Ahmet'e şok yanıt: Kimsin ulan sen!

Tarikatlar arası kavga çıktı! Cübbeli Ahmet'e şok yanıt: Kimsin ulan sen!

Balıkesir'de dehşet! Görücüye gittiği evde katliam yaptı: 3 ölü, 4 yaralı

Balıkesir'de dehşet! Görücüye gittiği evde katliam yaptı: 3 ölü, 4 yaralı

Saadet zinciri kurana kötü haber

Saadet zinciri kurana kötü haber

Okuyucu Yorumları 12 yorum
GİZLİ VEYA AÖIK PAZARLIK HİÇ FARKETMEZ HER TÜRLÜ HAMLEYE AÇIK OLMALIYIZ VE İÇİMİZDEKİ VATAN HAİNLERİNE FIRSAT VERMEMELİYİZ ALLAH MEHMETÇİĞİMİZE GÜÇ VERSİN
amman kandirilmayin
Biran önce Esad ile görüşülmeli ve batılıların bu kirli oyunları son bulmalıdır.
Kimin kimim politikasına yakınlaştığını yakında göreceğiz.
suriye de esad gitmeden düzelmez.cumhurbaskaninin ön görüşü doğrudur oyle bir ulke olmus ki heryeri bataklığa dönmüş.
@hayatokulumezunu .... sen oradan da mezun olmamışsın.... haberin yok...
günaydın bilader
burda bile hainler var.Allah sizi kahretsin
Umarım yine kandırıldık demezsiniz.
Hiç vakit kaybetmeden hilal şeklindeki cephenin açık uçlu olan arazi kısmı ateş altına alınmalı,sivil geçişleri dikkatlice kontrol edilerek askeri amaçlı girişler vurulmalı yada vurulacağı açıkça dünyaya ilan edilmeli bunu yapın ondan sonra sıkıyorsa esat oraya birlik göndersin,Afrin de arada bir şehrin kenarları topla dövülmeliki şehir den kaçışlar başlasın(kış kış kışş..taktiği yani ),bu saatten sonra operasyonu yarıda bırakmak AKP.nin sonu olacağı gibi TSK.dada derin çöküntü yaratır.AKP bu hareketin başarısını oya tahvil etmeye kalkacak fakat sonuçları istediği gibi olmayacak.
Siz de Esad la görüşün ne olmuş, tüm dünyanın savaş suçlusu ilan ettiği Sudan devlet başkanı Ömer el Beşir'i resmi törenle karşıladıysanız,görüşmeler yaptınız.Çözüm sürecini,Oslo'yu bilmeyen yok. Suriye'nin mevcut yönetimiyle temas etmeniz hiç yadıryanmaz.Tabi Türkiye'nin menfaatları sizin için ön planda ise.
Aynen katılıyorum, hatta Oslo'da görüşmüş olabilirler, Dolmabhçe'de mutabakat imzalamış olabilirler, birde nevruzda yol haritası ve mesaj okuttularmıydı tadından yenmez...
Diğer Haberler
Uber CEO'su: "Uçan taksi hizmetine 5-10 yıl içinde başlayabiliriz"

Uber CEO'su: "Uçan taksi hizmetine 5-10 yıl içinde başlayabiliriz"

Afrin'de son dakika... Neler yaşanıyor?

Afrin'de son dakika... Neler yaşanıyor?

Almanya'da yaşayan Türk işadamına evlat şoku: Çocukları 2 ayrı erkekten çıktı

Almanya'da yaşayan Türk işadamına evlat şoku: Çocukları 2 ayrı erkekten çıktı

Daum ile Türk futbolu üzerine...

Daum ile Türk futbolu üzerine...

Esad YPG ile anlaştı mı? Örgüt sözcüsünden flaş açıklama!

Esad YPG ile anlaştı mı? Örgüt sözcüsünden flaş açıklama!

Gaz çıkaran yolcu uçağa acil iniş yaptırdı!

Gaz çıkaran yolcu uçağa acil iniş yaptırdı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.