Kalın: ‘İç Siyaseti Karıştırmak İçin Kumpas’

Son Güncelleme 7 saat önce 04.01.2018 17:33 |7 saat önce

Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın New York’ta yargılandığı davada hakkındaki beş ayrı iddiadan suçlu bulunmasının ardından Dışişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın değerlendirmelerde bulundu. Kalın davanın Türkiye’nin iç işlerine müdahaleye yönelik bir kumpas olduğunu söyledi.

Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi tarafından yargılandığı davada hakkındaki beş ayrı iddiadan suçlu bulunmasının ardından Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı. Açıklamada Atilla'nın altı iddianın beşinden suçlu bulunması "haksız ve talihsiz bir gelişme” olarak değerlendirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "ABD mahkemesi, sahte ve siyasi istismara müsait sözde ‘delillere' dayanarak gerçekleştirilen ve Türkiye'nin iç meselelerinin gerçek dışı kurgular temelinde tartışıldığı bir süreçte, daha önce örneğine rastlanmamış bir şekilde Türkiye'nin içişlerine müdahil edilmiştir. Bu arada ABD tarafından maddi ve lojistik destek sağlanmak suretiyle bazı FETÖ mensuplarının yargı sürecini etkileyecek gerçek dışı iddialarda bulunmalarına ve sahte deliller sunmalarına fırsat verilmesi mahkeme sürecinin ciddiyetini ve inanılırlığını yok etmiştir. Bu haliyle bir hukuk ayıbına dönüşen kararın düzeltilmesi en büyük temennimizdir.” Kalın: "İç siyaseti karıştırmak için kumpas”

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da davanın Türkiye'nin iç işlerine müdahale, iç siyasetini karıştırmaya yönelik bir kumpas olduğunu söyledi. "Bu, skandal bir davanın skandal bir kararıdır. Hukuk adına utanç verici bir senaryo hayata geçirilmektedir. ABD yönetiminin FETÖ'nün, ABD hukuk sistemini kendi lehine istismar etmesine daha ne kadar müsade edeceğini açıkçası biz de merak ediyoruz” diyen Kalın, "Mahkemenin seyrine ve ortaya konan sözde delillere, sözde tanıklara baktığımızda baştan düşmesi gereken bir mahkeme süreci söz konusu” diye konuştu. Kalın sözlerine şöyle devam etti: "Tanık olarak çıkan kişi ‘Buradan çıkmak için her türlü yalanı söylemek zorundayım' diyor ve bu, mahkeme kayıtlarına giriyor. İkinci sözde tanık olarak getirilen kişi eski bir FETÖ'cü polis memuru ve bu kişi FBI'ın yardımıyla bu sahte delilleri topladığını ve ABD'ye getirdiğini mahkeme salonunda açıkça itiraf ediyor. Bütün bunlara rağmen bu dava bir şekilde yürüyor. Bunun bir hukuk skandalı olduğu açıkça ortada. Şu anda bu davaya bakan hakim, iki - üç yıl önce FETÖ'cü bir kurum tarafından Türkiye'de misafir ediliyor, şimdi bu kişi bu skandal davaya hakim olarak bakıyor. Bütün bunları alt alta koyduğumuzda, ortaya atılan iddialara baktığımızda bunların açıkça Türkiye'nin içişlerine müdahale olduğu Türkiye'nin iç siyasetini karıştırmak için bir kumpas olduğu ortadadır.”