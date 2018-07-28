HABER

Kalın: 'Türkiye-ABD İlişkileri Kurtarılabilir'

28.07.2018 19:48 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Daily Sabah gazetesine yazdığı yazıda, Amerika’nın Türkiye’nin güvenlik kaygılarını dikkate alması halinde iki ülke ilişkilerinin düzelebileceğini ve geliştirilebileceğini belirtti

Kalın: 'Türkiye-ABD İlişkileri Kurtarılabilir'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, son gelişmelere rağmen Amerika ve Türkiye’nin ilişkilerini düzeltebileceğini bildirdi. Son olarak Başkan Donald Trump, iki ülke arasında tansiyonun artması üzerine Ankara’ya yönelik yaptırım tehdidinde bulunmuştu..

İki NATO müttefiki arasında Suriye politikası, Ankara’nın Fethullah Gülen’i iade talebi ve Amerikan vatandaşlarıyla elçilik çalışanlarının Türkiye’de hapse atılması gibi konuların da aralarında bulunduğu anlaşmazlıklar yaşanıyor.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın İngilizce yayınlanan Daily Sabah gazetesine yazdığı yazıda, Amerika’nın Türkiye’nin güvenlik kaygılarını dikkate alması halinde iki ülke ilişkilerinin düzelebileceğini ve geliştirilebileceğini belirtti. Başkan Trump bu hafta, Türkiye’nin tutukluluk halini ev hapsine çevirdiği rahip Brunson’ı serbest bırakmaması halinde, doğrudan yaptırımlarla karşı karşıya kalacağı uyarısında bulundu. Amerika, rahibin Türkiye’de hapiste tutulmasını “rehine diplomasisi” olarak nitelendiriyor.

Rahip Brunson, 20 aydan uzun süren davasında gelinen son noktada bu hafta cezaevinden çıkarıldı ve elektronik kelepçeyle ev hapsine alındı.

Kalın makalesinde, Başkan Trump’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Türkiye’yle ilişkiler konusunda iyi niyetlerinin olabileceğini, karşılıklı iyi niyet ve saygıyla bunun mümkün olabileceğini kaydetti.

Kalın ayrıca, Türkiye karşı tehditlerde bulunmanın kesinlikle dikkate alınmayacağını bunun ancak Ankara ve Washington arasındaki ilişkileri kötüleştireceğini belirtti. Kalın yazısında Cumhurbaşkanının bağımsız yargıya müdahale etmesinin mümkün olmadığını buna ancak mahkemenin karar verebileceğini yazdı.

Kalın ayrıca Türkiye’nin Amerika’dan “FETÖ, YPG ve PKK” konularında da beklentilerini olduğunu belirterek bu konularda Amerika’nın adımlar atmasının zor olmadığını belirtti.

PARTNERYeni hayatYeni hayat
Schumacher'in oğlundan ilk F3 zaferiSchumacher'in oğlundan ilk F3 zaferi
OHAL Kalktı Kürtçe TV AçıldıOHAL Kalktı Kürtçe TV Açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sinem Gedik ve İntizar ilişkisini Mustafa Ceceli'ye söyleyen kişi belli oldu

Sinem Gedik ve İntizar ilişkisini Mustafa Ceceli'ye söyleyen kişi belli oldu

O sözlere çok konuşulacak tepki! 'O. çocuğu Gül ve Davutoğlu mu?'

O sözlere çok konuşulacak tepki! 'O. çocuğu Gül ve Davutoğlu mu?'

Iğdır'da İl Özel İdaresi'nin araçlarına PKK saldırısı: 1 işçi şehit

Iğdır'da İl Özel İdaresi'nin araçlarına PKK saldırısı: 1 işçi şehit

Anne ve 3 çocuğunun korkunç sonu!

Anne ve 3 çocuğunun korkunç sonu!

Annesi intihara kalkışan Hadise kardeşleriyle tüm bağını kopardı

Annesi intihara kalkışan Hadise kardeşleriyle tüm bağını kopardı

Bedelli askerlik yapanlar temel eğitimi nerede yapacak? Şehirler ve kışlalar belli oldu

Bedelli askerlik yapanlar temel eğitimi nerede yapacak? Şehirler ve kışlalar belli oldu

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Güney Afrika'da beklenmedik protesto

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Güney Afrika'da beklenmedik protesto

Trump'ın tehdidinden sonra ABD'den ilk adım

Trump'ın tehdidinden sonra ABD'den ilk adım

ABD Başkanı Trump Türkiye'yi tehdit etmek için çok özel bir saati seçti

ABD Başkanı Trump Türkiye'yi tehdit etmek için çok özel bir saati seçti

Almanya'da akılalmaz ölüm! Cinsel haz için lambayı söküp cinsel organına bağlayınca...

Almanya'da akılalmaz ölüm! Cinsel haz için lambayı söküp cinsel organına bağlayınca...

Son dakika! Yunanistan'daki yangının çıkış nedeni belli oldu!

Son dakika! Yunanistan'daki yangının çıkış nedeni belli oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Almanya’da şaşırtan görüntü! Çıplak bisikletli radara böyle yakalandı

Almanya’da şaşırtan görüntü! Çıplak bisikletli radara böyle yakalandı

New York Trump Tower önünde şüpheli paket alarmı!

New York Trump Tower önünde şüpheli paket alarmı!

Kaliforniya yanıyor! OHAL ilan edildi!

Kaliforniya yanıyor! OHAL ilan edildi!

ABD ve Rusya arasında sıcak rüzgarlar! Putin'in davetine Trump'tan flaş yanıt!

ABD ve Rusya arasında sıcak rüzgarlar! Putin'in davetine Trump'tan flaş yanıt!

Erdoğan'ı işaret eden Trump'tan skandal sözler: NATO'da bir ya da iki diktatör var

Erdoğan'ı işaret eden Trump'tan skandal sözler: NATO'da bir ya da iki diktatör var

Tayland’da Erdoğan'a diktatör diyen spiker Phitaphon Eariyakun’u görevden uzaklaştırıldı

Tayland’da Erdoğan'a diktatör diyen spiker Phitaphon Eariyakun’u görevden uzaklaştırıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.