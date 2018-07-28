Kalın: 'Türkiye-ABD İlişkileri Kurtarılabilir'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın İngilizce yayınlanan Daily Sabah gazetesine yazdığı yazıda, Amerika’nın Türkiye’nin güvenlik kaygılarını dikkate alması halinde iki ülke ilişkilerinin düzelebileceğini ve geliştirilebileceğini belirtti. Başkan Trump bu hafta, Türkiye’nin tutukluluk halini ev hapsine çevirdiği rahip Brunson’ı serbest bırakmaması halinde, doğrudan yaptırımlarla karşı karşıya kalacağı uyarısında bulundu. Amerika, rahibin Türkiye’de hapiste tutulmasını “rehine diplomasisi” olarak nitelendiriyor.

İki NATO müttefiki arasında Suriye politikası, Ankara’nın Fethullah Gülen’i iade talebi ve Amerikan vatandaşlarıyla elçilik çalışanlarının Türkiye’de hapse atılması gibi konuların da aralarında bulunduğu anlaşmazlıklar yaşanıyor.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, son gelişmelere rağmen Amerika ve Türkiye’nin ilişkilerini düzeltebileceğini bildirdi. Son olarak Başkan Donald Trump, iki ülke arasında tansiyonun artması üzerine Ankara’ya yönelik yaptırım tehdidinde bulunmuştu..

Rahip Brunson, 20 aydan uzun süren davasında gelinen son noktada bu hafta cezaevinden çıkarıldı ve elektronik kelepçeyle ev hapsine alındı.

Kalın makalesinde, Başkan Trump’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Türkiye’yle ilişkiler konusunda iyi niyetlerinin olabileceğini, karşılıklı iyi niyet ve saygıyla bunun mümkün olabileceğini kaydetti.

Kalın ayrıca, Türkiye karşı tehditlerde bulunmanın kesinlikle dikkate alınmayacağını bunun ancak Ankara ve Washington arasındaki ilişkileri kötüleştireceğini belirtti. Kalın yazısında Cumhurbaşkanının bağımsız yargıya müdahale etmesinin mümkün olmadığını buna ancak mahkemenin karar verebileceğini yazdı.

Kalın ayrıca Türkiye’nin Amerika’dan “FETÖ, YPG ve PKK” konularında da beklentilerini olduğunu belirterek bu konularda Amerika’nın adımlar atmasının zor olmadığını belirtti.

