Kalın'dan ABD'ye mesaj: İlişkiyi kurtarmak mümkün

Kalın, ikili ilişkileri kurtarmanın hâlâ mümkün olduğunu ifade etti.Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerde son dönemde yaşanan gerginlikleri Daily Sabah gazetesi için yazdığı makalede ele aldı. Kalın, yazısında ABD'nin Türkiye'nin güvenlik endişelerini anlaması durumunda "ilişkileri kurtarmanın ve ileri götürmenin" hâlâ mümkün olabileceğini ifade etti. Kalın'ın yazısında "Türkiye'yi tehdit etmek, ilişkilere zarar vermek dışında hiçbir sonuca hizmet etmez" ifadesi yer aldı.

Tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD'li papaz Andrew Craig Brunson'la ilgili dava süreci de Kalın'ın gündemindeydi. Kalın makalesinde kararın mahkeme tarafından verileceğine dikkat çekti. Makalede şu ifadelere yer verildi:

"Defalarca ifade edildiği üzere, ülkemizin siyasi liderinin bağımsız yargının yetki alanına giren yasal bir sürece müdahale etmesi gibi bir şey söz konusu değildir. Bahsi geçen ABD vatandaşı Andrew Brunson'ın hapse mi gireceği, ev hapsinde mi tutulacağı yoksa serbest mi bırakılacağı ancak mahkemenin verebileceği bir karardır."