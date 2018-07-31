Kalın’dan ABD’ye Sert Mesaj

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD’nin rahip Andrew Brunson davasıyla ilgili olarak Türkiye’ye yaptırım uygulaması halinde bunun karşılıksız kalmayacağını söyledi. Kalın, yaptırım getirilmesi halinde Türkiye’nin misillemede bulunacağının işaretini verdi.

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Amerika’nın yaptırım tehditlerini “kabul edilemez” diye niteledi, Türkiye’nin kolay kolay gözden çıkarılacak bir ülke olmadığını ve Türk yargısına talimatların verilmesinin söz konusu olmadığını kaydetti.

F-35 konusunun uluslararası çok ortaklı bir proje olduğunu kaydeden Kalın “Bunu engellemeye, dönük bir adım atılması halinde Türkiye’nin her şeyden önce başvuracağı bir hukuk yolu vardır” diye konuştu.

Kalın, “Türkiye ilkeli duruşundan asla vazgeçmeyecektir” dedi.

Ancak iki ülkenin sorunlarını diplomasi yoluyla çözmesinin tercih edileceğini kaydeden Kalın, iki ülke dışişleri bakanlarının Singapur’da katılacakları bir toplantı sırasında görüşeceklerini de belirtti.