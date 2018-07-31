Kalın’dan ABD’ye Sert Mesaj

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD’nin rahip Andrew Brunson davasıyla ilgili olarak Türkiye’ye yaptırım uygulaması halinde bunun karşılıksız kalmayacağını söyledi. Kalın, yaptırım getirilmesi halinde Türkiye’nin misillemede bulunacağının işaretini verdi.
Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Amerika’nın yaptırım tehditlerini “kabul edilemez” diye niteledi, Türkiye’nin kolay kolay gözden çıkarılacak bir ülke olmadığını ve Türk yargısına talimatların verilmesinin söz konusu olmadığını kaydetti.
F-35 konusunun uluslararası çok ortaklı bir proje olduğunu kaydeden Kalın “Bunu engellemeye, dönük bir adım atılması halinde Türkiye’nin her şeyden önce başvuracağı bir hukuk yolu vardır” diye konuştu.
Kalın, “Türkiye ilkeli duruşundan asla vazgeçmeyecektir” dedi.
Ancak iki ülkenin sorunlarını diplomasi yoluyla çözmesinin tercih edileceğini kaydeden Kalın, iki ülke dışişleri bakanlarının Singapur’da katılacakları bir toplantı sırasında görüşeceklerini de belirtti.
Brunson’ın itirazı reddedildi
Öte yandan 2016 yılındaki darbe girişimiyle ve PKK’yla bağlantısı olduğu gerekçesiyle iki yıldır hapiste tutulan rahip Andrew Brunson’ın avukatı aracılığıyla hakkındaki ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı kararının kaldırılması için yaptığı başvuru reddedildi.
İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi casuslukla da suçlanan 50 yaşındaki rahibin “kuvvetli suç şüphesi” halinde bir değişiklik olmadığı gerekçesiyle başvuruyu reddetti.
20 yıldan uzun bir süre Türkiye’de yaşayan rahip, 2016 yılı Aralık ayında gözaltına alınmıştı. Brunson 25 Temmuz’da ise sağlık gerekçeleriyle ev hapsine alınmıştı.
Brunson hakkındaki tüm suçlamalardan suçlu bulunması halinde 35 yıl hapis cezası alabilir.
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