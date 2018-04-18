Kalp Krizi Geçiren Hastalara Yeni Acil Müdahale Yöntemi

Acil durum ekipleri, çağrı aldıklarında ambulanstaki hastayı otomatik yaşam destek makinasına bağlıyor. Hastanede bir ekipse kalp ve damarları inceleyen görüntüleme teçhizatının bulunduğu kateterizasyon laboratuvarını hazırlıyor.

Ohio eyaletinin Columbus kentindeki itfaiye teşkilatı yeni bir yaşam destek ünitesine kavuştuğunda Ohio Eyalet Üniversitesi'nin Wexner Tıp Merkezi'yle iletişime geçmiş. Ve iki kurum, ortak bir eylem planı geliştirmiş.

Kalbin kontrolsuz atma sonucu kan pompalayamaması ya da ritminin tamamen bozulması, hayatta kalma şansını neredeyse sıfıra indiriyor.

Kalbi duran hastanın hayata tutunmasında geçen her saniyenin önemi büyük. Acil tıbbi yardım almak ve kalbin durma nedenini anlamak, kritik önem taşıyor.

Her gün yürüyüşe çıkan Mark Bradford, bir sabah kalbinin aniden durması sonucu bilincini yitirip yere yığılmış.

Ohio eyaletinin Columbus kentinde bir hastanenin itfaiye teşkilatıyla yaptığı işbirliği sonucu geliştirilen yeni yöntem, kalp atışlarında aniden anormallik gelişen ya da kalbi aniden duran hastaların hayatta kalma oranının yükselmesini sağlıyor.

Ambulansla hastaneye getirilen hastaların çoğu acil servise yönlendirilir. Ancak Ohio Eyalet Üniversitesi Hastanesi'nde kalp hastaları doğrudan kateterizasyon laboratuvarına alınıyor.

Dr. Ernest Mazzaferri'ye göre, hastaları doğrudan kateterizasyon laboratuvarına almak hayati önem taşıyor çünkü ne kadar beklenirse kalbe verilen zarar o kadar artıyor. Bu da beyin dahil diğer organların daha büyük hasara uğraması anlamına geliyor.

Hasta daha sonra yapay kalp ve akciğer ünitesine bağlanıyor.

Dr. Brian Whitson, makinaya bağlanan kalp ve akciğerleri dinlendirdiklerini ve kalbin yeniden, düzgün şekilde atmaya başlamasını sağlamaya çalıştıklarını belirtiyor.

Bu yöntem, kalbin durma nedenini anlayıp bozukluğu gidermeleri için doktorlara daha çok şans tanıyor. Hastane, yeni protokolün hayatta kalma şansını sıfırdan yüzde 40'a çıkardığını açıklıyor.

Dr. K. Dean Boudoulas, ”Hastalar hastaneden nörolojik iyileşmeyi tamamlayarak çıkıyor. Kalpleri durduğu anda büyük olasılıkla yaşamını yitirecek bu hastaları normal hayata döndürüyoruz.” şeklinde konuşuyor.

Bradford, Columbus'ta yeni protokolden yararlanan ilk hasta oldu.

Bradford, eğitimli sağlık ekiplerinin bu yöntemi kendi üzerinde kullanmalarının hayatını kurtardığını söylüyor.

Doktorlar, bu yeni sistemin standart hale getirilmesini ve böylelikle çok sayıda hastanın hayatını kurtarmayı umuyor.