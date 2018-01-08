Kalp krizi tedavisinde 'kadınerkek eşitsizliği'

Son Güncelleme 2 saat önce 08.01.2018 10:49 |2 saat önce

İngiliz ve İsveçli bilim insanlarının araştırmasına göre kadınlar erkeklerle aynı tedaviyi görebilseydi, kadınlar arasında kalp krizinden ölüm oranı daha düşük olacaktı.

Getty Images İngiliz ve İsveçli bilim insanlarının yaptığı bir araştırmaya göre kalp krizi geçiren kadınlar erkekle aynı tedaviyi görebilseydi, kalp krizinden ölen kadınların sayısı daha az olurdu. Araştırmacılar son 10 yılda kap krizi geçiren 180.368 İsveçli kadının sağlığını inceledi. Araştırma sonunda kalp krizi geçiren kadınların bir yıl içinde ölüm oranı kalp krizi geçiren erkeklere kıyasla üç kat fazla. İngiltere Kalp Vakfı verilerle ilgili "Kalp krizleri genellikle erkek sağlığıyla ilgili bir sorun olarak görülüyor ama kalp krizinden ölen kadınların sayısı meme kanserinden ölen kadınların sayısından daha çok" dedi. Leeds Üniversitesi ve İsveç Karolinska Enstitüsü'nün ortak araştırmasında İsveç'te kalp rahatsızlıklarının kayıtları incelendi. Bilim insanları, kalp krizi sonrası önerilen tedaviyi gören kadınların sayısının erkeklere kıyasla daha az olduğunu ortaya koydu. Leeds Üniversitesi'nden Profesör Chris Gale bunun sebebini şöyle açıklıyor: "Halk arasında ve sağlık çalışanları arasında kalp krizi geçiren hastalarla ilgili yanlış bir algı var.