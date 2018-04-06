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Kalp Pilleri Elektroşokla Yaşatıyor

06.04.2018 20:47 | Son Güncelleme

Kalbinizde bir anda hızlanma hissediyorsunuz. Saniyeler içindeki nabız, dakikada 400 atımlık yüksekliğe çıkabiliyor. Yani ritim bozukluğunuz var ve bu rahatsızlık ölümcül olabilir. Bu tehlikeden nasıl korunacaksınız? Vücuda yerleştirilen ve bir avuca sığan elektroşok pilleri sayesinde

Kalp Pilleri Elektroşokla Yaşatıyor

Kalbinizde bir anda hızlanma hissediyorsunuz. Saniyeler içindeki nabız, dakikada 400 atımlık yüksekliğe çıkabiliyor. Yani ritim bozukluğunuz var ve bu rahatsızlık ölümcül olabilir. Bu tehlikeden nasıl korunacaksınız? Vücuda yerleştirilen ve bir avuca sığan elektroşok pilleri sayesinde.

John O’Leary, anormal hızlı ve düzensiz nabız sıkıntısı yaşadı.

O’Leary, spor yaparken başının döndüğü bir iki olay yaşamış. Bisikletteyken bir iki saniye bilincini yitirdiğini sanmış. Bunun susuzluktan, sıcaktan olduğunu zannetmiş.

Ama değildi. Kalp aniden aşırı hızlandığında, oksijen zengini temiz kan pompalayan kulakçıklar ve karıncıklar görevini yapamaz, bu da ani ölümlere neden olabilir. ICD denen kalp pilleri işte bu tehlikeyi önlüyor.

O’Leary de kalbi için ameliyatla bu şok cihazı vücuduna yerleştirilen hastalardan. ICD’si hem ani nabız düşmelerine karşı pil görevi görüyor, hem de aşırı hızlanmalara karşı şoklama görevi.

Karna ya da omuz altına yerleştirilen ana pilden kalbe uzanan kablolar, anormal ritimleri hissederek pile sinyal gönderiyor. Eğer pil tehlikeli bir ritim bozukluğu tespit ederse, elektroşok vererek kalbi normal ritmine döndürüyor.

Elektroşok can yakıyor.

Anna Bunting de bu elektroşoku yaşayanlardan.

Bunting, “Sanki yıldırım çarpıyor gibi. Sanki bir ağaca yıldırım düşüyormuş gibi beyaz bir şimşek gördüm ve bir ses duydum. Sonrası patlama gibi. Peş peşe dört şok yedim. Çığlık atıyordum, öylesi bir acıydı” diye anlatıyor.

Ravazi, cihazın farklı şiddetlerde peş peşe 5-6 elektroşok verebildiğini ve bunun nedeninin de cihazın ritim bozukluğunun esas nedeni belirleyememiş olmasından kaynaklanabileceğini belirtiyor.

O’LEary bir defasında da park yerinde yakalanmış.

O’LEary, elektrik direğinden çarpıldığını sanmış ama arabayla arasında ne bir direk, ne bir duvar varmış. O an bir sersemlemiş, sonra bir parlama görmüş. Elektriksel bir boşalma olduğunu düşünmüş. O zaman ne olduğunu anlamış.

ICD’yi hayat kurtaran bir emniyet sübabı olarak gören O’Leary bir acı hissetmemiş.

Bilimadamları şimdi hem kalbi normal ritmine sokan hem de bu acıyı ortadan kaldıran yeni bir cihaz üzerinde çalışıyor.

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