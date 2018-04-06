Kalp Pilleri Elektroşokla Yaşatıyor

Kalbinizde bir anda hızlanma hissediyorsunuz. Saniyeler içindeki nabız, dakikada 400 atımlık yüksekliğe çıkabiliyor. Yani ritim bozukluğunuz var ve bu rahatsızlık ölümcül olabilir. Bu tehlikeden nasıl korunacaksınız? Vücuda yerleştirilen ve bir avuca sığan elektroşok pilleri sayesinde.

John O’Leary, anormal hızlı ve düzensiz nabız sıkıntısı yaşadı.

O’Leary, spor yaparken başının döndüğü bir iki olay yaşamış. Bisikletteyken bir iki saniye bilincini yitirdiğini sanmış. Bunun susuzluktan, sıcaktan olduğunu zannetmiş.

Ama değildi. Kalp aniden aşırı hızlandığında, oksijen zengini temiz kan pompalayan kulakçıklar ve karıncıklar görevini yapamaz, bu da ani ölümlere neden olabilir. ICD denen kalp pilleri işte bu tehlikeyi önlüyor.

O’Leary de kalbi için ameliyatla bu şok cihazı vücuduna yerleştirilen hastalardan. ICD’si hem ani nabız düşmelerine karşı pil görevi görüyor, hem de aşırı hızlanmalara karşı şoklama görevi.

Karna ya da omuz altına yerleştirilen ana pilden kalbe uzanan kablolar, anormal ritimleri hissederek pile sinyal gönderiyor. Eğer pil tehlikeli bir ritim bozukluğu tespit ederse, elektroşok vererek kalbi normal ritmine döndürüyor.