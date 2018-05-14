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Kamboçya'da öğretmene krala hakaretten dava

14.05.2018 15:18 | Son Güncelleme

Kamboçya'da bir öğretmen krala sosyal medyada hakaret etmek suçlamasıyla tutuklandı.

Kamboçyalı öğretmen, suçlu bulunursa beş yıla kadar hapis cezası alabilir.Kamboçya'da bir öğretmen, Kral Norodom Sihamoni'ye sosyal medya üzerinden hakaret etmek suçlamasıyla karşı karşıya. Khean Navy adlı öğretmen, savcılık tarafından Kamboçya Anayasası'nın 437’inci maddesini ihlal etmekle suçlandı. Anayasanın kısa bir süre önce değiştirilen bu maddesi, Kamboçya Kralı'na sözlü, yazılı, çizim yoluyla ya da jestle hakareti suç sayıyor. Kamboçyalı öğretmen Navy bu yasa kapsamında suçlanan ilk kişi olarak kayıtlara geçti.

50 yaşındaki Kamboçyalı öğretmen, sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden yaptığı paylaşımın ardından Pazar günü tutuklanmıştı. Navy paylaşımında Kamboçya Ulusal Kurtarma Partisi'nin feshinden kralı sorumlu tutan bir ifade kullanmıştı.

Kamboçya basınında çıkan haberlere göre Pazar günü hakim karşısına çıkarılan Navy, krala hakaret suçunu kabul etti. Eğer suçlu bulunursa Navy'nin beş yıla kadar hapis cezası ya da 500 ila 2 bin 500 dolar para cezasına çarptırılabileceği belirtiliyor.

Kamboçya'da Kral'a hakaret, Şubat ayında suç olarak kabul edilmişti. Bu hamle, insan hakları örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarının tepkisine neden olmuştu.

DW, dpa/ÖA, GA

© Deutsche Welle Türkçe

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