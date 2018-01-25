İstanbul, 25 Ocak (DHA) - Rusya'nın Kamçatka Yarımadası açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem oldu.
ABD Sismik Araştırmalar Merkezi'nin verilerine göre, Kamçatka Yarımadası Komandorskiye Ostrova açıklarında meydana gelen depremin derinliği 8 kilometre olarak ölçüldü.
Verilere göre, depremin merkezi Kamçatka Yarımadası'ndaki Stary kentine uzaklığı 267 kilometre olarak belirlendi. ABD Sismik Araştırmalar Merkezi Salı günü de, Alaska'da 8.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurmuş, daha sonra depremin büyüklüğünü "8.2"ye, son olarak da "7.9"a revize etmişti. Merkez, Çarşamba günü de, yine aynı bölgede bulunan Japonya'nın Mutsu kentine 92 kilometre uzaklıkta 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıklamıştı. (Harita)
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