HABER

Kamçatka Yarımadası açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem

DÜNYA HABERLERİ | 25.01.2018 08:33 | Son Güncelleme 6 saat önce

İstanbul, 25 Ocak (DHA) - Rusya'nın Kamçatka Yarımadası açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem oldu.

ABD Sismik Araştırmalar Merkezi'nin verilerine göre, Kamçatka Yarımadası Komandorskiye Ostrova açıklarında meydana gelen depremin derinliği 8 kilometre olarak ölçüldü.

Verilere göre, depremin merkezi Kamçatka Yarımadası'ndaki Stary kentine uzaklığı 267 kilometre olarak belirlendi. ABD Sismik Araştırmalar Merkezi Salı günü de, Alaska'da 8.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurmuş, daha sonra depremin büyüklüğünü "8.2"ye, son olarak da "7.9"a revize etmişti. Merkez, Çarşamba günü de, yine aynı bölgede bulunan Japonya'nın Mutsu kentine 92 kilometre uzaklıkta 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıklamıştı. (Harita)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

156 kadın kendilerini istismar eden adamla yüzleşti: Büyüdük ve dünyanı başına yıkıyoruz

156 kadın kendilerini istismar eden adamla yüzleşti: Büyüdük ve dünyanı başına yıkıyoruz

CHP'li Özgür Özel'den flaş çıkış: 15 Temmuz tiyatro miyatro değil

CHP'li Özgür Özel'den flaş çıkış: 15 Temmuz tiyatro miyatro değil

Trump - Erdoğan görüşmesi: Beyaz Saray 'yıkıcı söylemler kaygı verici' dedi, Türkiye 'Trump böyle bir ifade kullanmadı' diyor

Trump - Erdoğan görüşmesi: Beyaz Saray 'yıkıcı söylemler kaygı verici' dedi, Türkiye 'Trump böyle bir ifade kullanmadı' diyor

Son dakika! İstanbul'da sabah şoku! Sahil yolu çöktü

Son dakika! İstanbul'da sabah şoku! Sahil yolu çöktü

Yunanistan Başbakanı Çipras'tan son dakika 'Türkiye' açıklaması

Yunanistan Başbakanı Çipras'tan son dakika 'Türkiye' açıklaması

Bülent Ersoy’dan kötü haber

Bülent Ersoy’dan kötü haber

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Cin çıkarmak' için çocuğuna eziyet eden anneye istismar davası

'Cin çıkarmak' için çocuğuna eziyet eden anneye istismar davası

Son dakika: Zeytin Dalı Harekatı'nda 7 YPG'li terörist yakalandı

Son dakika: Zeytin Dalı Harekatı'nda 7 YPG'li terörist yakalandı

Kardeşlerini mumyalayıp yıllarca evinde sakladı!

Kardeşlerini mumyalayıp yıllarca evinde sakladı!

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı BBC'ye konuştu: Türkiye'nin harekatı işgal, hava savunma sistemlerimiz hazır

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı BBC'ye konuştu: Türkiye'nin harekatı işgal, hava savunma sistemlerimiz hazır

Ülke şokta! Korkunç tren kazası: Ölü ve yaralılar var

Ülke şokta! Korkunç tren kazası: Ölü ve yaralılar var

Yunanistan Başbakanı Çipras'tan son dakika 'Türkiye' açıklaması

Yunanistan Başbakanı Çipras'tan son dakika 'Türkiye' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.