Kamışlı’da Türkiye Protestosu

Suriye’nin kuzey doğusundaki Kamışlı kentinde Kürt yetkililerin Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Afrin bölgesindeki varlığına yönelik protesto gösterileri düzenlenmesi çağrısı karşılık buldu.

TSK ve destek verdiği Özgür Suriye Ordusu Afrin bölgesini YPG’den iki ay süren bir operasyonun ardından Mart ayında temizlemişti.

O günden bu yana Suriye’nin diğer bölgelerinden çıkan binlerce kişininkente yerleştirildiği belirtiliyor.

Suriye’de yedi yıl süren iç savaş sırasında kendi özerk yönetimlerini kuran Kürtler, bölgeye özellikle başkent civarından kaçan Suriyeli muhaliflerin yerleştirilmesinin demografik yapıyı değiştirmek amaçlı olduğunu öne sürüyor.

Çok sayıda kişi Kürtlerin kontrolündeki Kamışlı’da sokağa çıkarak Türkiye’nin Afrin’deki askeri varlığını protesto etti.

45 yaşındaki Behiye Hasan Afrin’in yerlilerinin kaçırılma ve daha kötü şeylerden korktukları için geri dönmeye çekindiklerini söyledi.

Suriyeli Kürtler ülkenin kuzeyinde bazı bölgeleri kontrol ediyor. Afrin’den kaçanların çoğu Kürtler tarafından kontrol edilen yakınlardaki bölgelere sığındı.

Suriye’de 2011’de başlayan iç savaştan bu yana nüfusun yarısı yerlerinden oldu. Beş milyon kişi ülke sınırları dışına taştı. Diğer altı milyon kişiyse sınırlar içinde yer değiştirdi.

