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Kan donduran ayrıntı! Çocuğunun cesediyle 1 gün yaşamış

DÜNYA HABERLERİ  | 29.05.2018 10:44 | Son Güncelleme

KKTC yaşanan akılalmaz olay Türkiye'yi de ayağa kaldırdı. Oğlu Ercan Kaya Kunduracı'yı (7) 17 bıçak darbesiyle öldürdüğü iddia edilen Bilge Lord Kunduracı’nın (36) oğlunun cesediyle bir gün boyunca aynı evde kaldığı detayı kan dondurdu. Kadın aynı zamanda eşinin arkadaşına 'Çocuğumu öldürdüm, ben de ölmek üzereyim' mesajını atmış...

Başkent Lefkoşa'ya bağlı Gönyeli'de Atatürk Caddesi üzerinde bir binada oturan Bilge Lord Kunduracı, önceki gün oğlu Ercan Kaya'yı uyurken 17 bıçak darbesiyle öldürdü. Bilge Lord Kunduracı, daha sonra bıçakla boğazını ve bileklerini keserek intihara kalkıştı. Olay, bir gün sonra Bilge Lord Kunduracı'nın, eşinin bir arkadaşına attığı Whatsapp mesajıyla ortaya çıktı. 'Çocuğumu öldürdüm, ben de ölmek üzereyim' şeklinde mesajı alan bu kişi, polise haber verdi.

BABA KALP KRİZİNDEN ÖLDÜ

Olayı haber alan Bilge Lord Kunduracı'nın babası Tahir Lord (64) da kızının yaşadığı binaya geldi. İçeri giren Lord, torunu Ercan'ın kanlar içindeki cansız bedeni ve kızı Bilge'yi yaralı halde buldu. Gördüğü manzara karşısında üzüntüden kendisini dışarı atmak isteyen Tahir Lord, kalp krizi geçirip merdivenlerden yuvarlandı. Gelen polis ekiplerinin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılan Tahir Lord, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Hastaneye kaldırılan Bilge Lord Kunduracı ise müdahalesinin ardından polis tarafından gözaltına alındı. İfadesinde, cinayeti bir gün önce işlediği ortaya çıkan Bilge Lord Kunduracı'nın eşi Ercan Kunduracı tarafından terk edildiği ve boşanma aşamasında olduğu belirtildi.

Polisteki işlemlerinin ardından Bilge Lord Kunduracı, yoğun güvenlik önlemlerinde mahkemeye çıkarıldı.

KKTC medyasında geniş yer bulan olayla ilgili milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Bizi hayata bağlayan yavrularımızın kılına, değil zarar vermek, onlara şiddet düşüncesini aklından geçireni sallamalıyız' dedi.

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Anahtar Kelimeler:
KKTC cinayet Ercan Kaya Kunduracı Bilge Lord Kunduracı

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