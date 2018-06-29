HABER

Milyarder playboy 'içine şeytan kaçtı' diyerek nişanlısını öldürdü

DÜNYA HABERLERİ  | 29.06.2018 15:25 | Son Güncelleme

Guetemalalı milyarder Diego Novella nişanlısını tatil için gittikleri otel odasında içine şeytan kaçtı diyerek öldürdü.

Milyarder playboy 'içine şeytan kaçtı' diyerek nişanlısını öldürdü

Kan donduran olay geceliği 1.000 Euro olan suitlerin bulunduğu Cape Town'daki lüks bir otelde yaşandı.

Nişanlısıyla otelde konaklamaya giden milyarder uyuşturucu kullanmaya başladı.

İÇİNE ŞEYTAN KAÇTI DEYİP ÖLDÜRDÜ

İpin ucunu kaçırıp halüsünasyon görmeye başlayan 44 yaşındaki Novella, 39 yaşındaki Gabriela Kabrins Alban'ı canice öldürdü.

Novella savunmasında uyuşturcunun etkisiyle nişanlısını şeytan olarak gördüğünü ve onu öldürmeye çalıştığını itiraf etti.

Novella mahkemeden yaptığının cinayet olarak değil meşru müdafaa olarak değerlendirilmesini talep etti.

CESEDİNE İKİ SAAT BOYUNCA TECAVÜZ ETTİ

Nişanlısını boğarak öldüren Novella kadının cesedine iki saat boyunca tecavüz etti.

Milyarder eziyetlerini bununla da sonlandırmadı.

Nişanlısının yüzünü çikolata, şekerleme ve patates cipsine bulayan adam kadının boğazını kesti ve kafatasını patlattı.

2015 YILINDA GÜNEY AFRİKA'YA GİTTİLER

Novella ve Gabriela, kadının Lyme hastalığını tedavi ettirmek amacıyla 2015 yılında Güney Afrika'da Cape Town'da bulunan bir alternatif tıp merkezine gitmişlerdi. Çift bir süredir burada yaşıyordu.

PARTNERSeksi hakem bu kez resmen soyunduSeksi hakem bu kez resmen soyundu
CHP’li Eren Erdem FETÖ’ye Yardımdan TutuklandıCHP’li Eren Erdem FETÖ’ye Yardımdan Tutuklandı
Suriye'de 120 bin sivil Dera'dan kaçtıSuriye'de 120 bin sivil Dera'dan kaçtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
playboy milyarder Şeytan Çıkarma diego novella exorcism Guetamala tecavüz cinayet

En Çok Okunan Haberler

Askerlikte bir dönem sona eriyor! Askere gideceklerle ilgili son dakika gelişmesi

Askerlikte bir dönem sona eriyor! Askere gideceklerle ilgili son dakika gelişmesi

Ağrı'daki kayıp kız Leyla Aydemir'le ilgili son dakika gelişmesi! Tek tek boşaltılıyor

Ağrı'daki kayıp kız Leyla Aydemir'le ilgili son dakika gelişmesi! Tek tek boşaltılıyor

Berk Oktay yine çıplak videosuyla gündemde!

Berk Oktay yine çıplak videosuyla gündemde!

Özgü Namal'ın köy hayatı

Özgü Namal'ın köy hayatı

Muharrem İnce, 24 Haziran gecesi neredeydi? Olay yaratacak iddia

Muharrem İnce, 24 Haziran gecesi neredeydi? Olay yaratacak iddia

Muharrem İnce gitmeden CHP'den istifa haberi geldi!

Muharrem İnce gitmeden CHP'den istifa haberi geldi!

Okuyucu Yorumları 2 yorum
Şeytan senin içine kaçmış...
adam besbelli kendi içindeki şeytanı çıkarmış
Diğer Haberler
Trump ve Putin'in Suriye'den çekilmeyi konuşacağı iddia edildi

Trump ve Putin'in Suriye'den çekilmeyi konuşacağı iddia edildi

Dünya kupasının oynandığı Moskova'da güvenlik alarmı!

Dünya kupasının oynandığı Moskova'da güvenlik alarmı!

Robotlara hareket kabiliyetlerini artıracak canlı kas eklemlendi

Robotlara hareket kabiliyetlerini artıracak canlı kas eklemlendi

Son Dakika... Büyük facia! 100 kişiden haber alınamıyor!

Son Dakika... Büyük facia! 100 kişiden haber alınamıyor!

Suriye'den kaçış başladı! Sayı binlerle tarif ediliyor!

Suriye'den kaçış başladı! Sayı binlerle tarif ediliyor!

Türkiye'den flaş F35 açıklaması: Trump gerekli adımları atacağını söyledi

Türkiye'den flaş F35 açıklaması: Trump gerekli adımları atacağını söyledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.