Milyarder playboy 'içine şeytan kaçtı' diyerek nişanlısını öldürdü

Kan donduran olay geceliği 1.000 Euro olan suitlerin bulunduğu Cape Town'daki lüks bir otelde yaşandı.

Nişanlısıyla otelde konaklamaya giden milyarder uyuşturucu kullanmaya başladı.

İÇİNE ŞEYTAN KAÇTI DEYİP ÖLDÜRDÜ

İpin ucunu kaçırıp halüsünasyon görmeye başlayan 44 yaşındaki Novella, 39 yaşındaki Gabriela Kabrins Alban'ı canice öldürdü.

Novella savunmasında uyuşturcunun etkisiyle nişanlısını şeytan olarak gördüğünü ve onu öldürmeye çalıştığını itiraf etti.

Novella mahkemeden yaptığının cinayet olarak değil meşru müdafaa olarak değerlendirilmesini talep etti.

CESEDİNE İKİ SAAT BOYUNCA TECAVÜZ ETTİ

Nişanlısını boğarak öldüren Novella kadının cesedine iki saat boyunca tecavüz etti.

Milyarder eziyetlerini bununla da sonlandırmadı.

Nişanlısının yüzünü çikolata, şekerleme ve patates cipsine bulayan adam kadının boğazını kesti ve kafatasını patlattı.

2015 YILINDA GÜNEY AFRİKA'YA GİTTİLER

Novella ve Gabriela, kadının Lyme hastalığını tedavi ettirmek amacıyla 2015 yılında Güney Afrika'da Cape Town'da bulunan bir alternatif tıp merkezine gitmişlerdi. Çift bir süredir burada yaşıyordu.

