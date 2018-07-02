HABER

Hindistan'da kan donduran olay! 8 yaşındaki kıza toplu halde tecavüz ettiler

DÜNYA HABERLERİ  | 02.07.2018 14:32 | Son Güncelleme

Korkunç olay Hindistan'da yaşandı! Okul çıkışı babasının onu almasını bekleyen 8 yaşındaki küçük kız bir grup cani tarafından tecavüze uğradı.

Hindistan'da kan donduran olay! 8 yaşındaki kıza toplu halde tecavüz ettiler

Güvenlik kamerası görüntülerine göre babasını bekleyen küçük kız kimliği açıklanmayan bir adam tarafından kandırılarak olay mahalinden uzaklaştırılıyor.

TECAVÜZ EDİP BOĞAZINI KESTİLER

Kimliği açıklanmayan saldırganların tecavüzün ardından kızın boğazını kestiği belirtildi.

HİNDİSTAN'DA İKİ SALDIRGAN TUTUKLANDI

Kızın hastanede tedavi altında ve durumunun kritik olduğu belirtildi. Olayın ardından 20 ve 24 yaşlarında iki şüpheli tutuklandı ancak soruşturma sürüyor. Saldırganların sayısına dair bir açıklama yapılmadı.

Olayın yaşandığı eyaletin emniyet müdürü saldırganlar için 'yaşamaya hakları' yok dese de olayın benzer bir vakadan 6 gün sonra yaşanmış oluşu da soru işaretleri doğuruyor.

DONDURMA VAADİYLE KANDIRILDI

20 Haziran'da da benzer bir olay yaşanmıştı. 6 yaşındaki küçük kız ailesiyle katıldığı düğünden kaçırılarak tecavüz edilip öldürülmüştü.

Dondurma vaadiyle kandırılan kızın cesedi olay mahalinden 500 metre ötede bulunmuştu.

PARTNERSuya böyle giriyorsanız dikkat! Felç geçirebilirsinizSuya böyle giriyorsanız dikkat! Felç geçirebilirsiniz
BM'den önemli uyarı: Suriyeli sığınmacı sayısı 270 bine sıçradıBM'den önemli uyarı: Suriyeli sığınmacı sayısı 270 bine sıçradı
Ağaçlar gizlice birbirleriyle konuşabiliyorAğaçlar gizlice birbirleriyle konuşabiliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hindistan tecavüz cinayet Küçük Kız dondurma Vaat India rape 8-year-old Girl

En Çok Okunan Haberler

Bekir Ağırdır: 2020'de erken genel seçim olacak, AK Parti İstanbul ve Ankara'yı kaybedebilir

Bekir Ağırdır: 2020'de erken genel seçim olacak, AK Parti İstanbul ve Ankara'yı kaybedebilir

Son dakika! Mersin'de tarım işçilerini taşıyan otobüs Kanlı Viraj'da devrildi! Ölü ve yaralılar var

Son dakika! Mersin'de tarım işçilerini taşıyan otobüs Kanlı Viraj'da devrildi! Ölü ve yaralılar var

Sultangazi'de iş yerini basan eski damat bıçakla dehşet saçtı!

Sultangazi'de iş yerini basan eski damat bıçakla dehşet saçtı!

12 yıllık sır cinayette korkunç detaylar! Her şeyi itiraf etti:Başı yoktu, karnı yarılmıştı

12 yıllık sır cinayette korkunç detaylar! Her şeyi itiraf etti:Başı yoktu, karnı yarılmıştı

Tiryakiler dikkat! Sigara vergilendirme sistemi değişti

Tiryakiler dikkat! Sigara vergilendirme sistemi değişti

Survivor'da şampiyonluğu kaybeden Nagihan'dan final sonrası ilk paylaşım

Survivor'da şampiyonluğu kaybeden Nagihan'dan final sonrası ilk paylaşım

Okuyucu Yorumları 5 yorum
Pislik yuvası Hindistan.
Haber Teselli gibi sunulmuş ; Ne yapalım yani ; Kendi ülkemizdeki olayları unutalım mı....? Biri Ankara'da Biri Aydın'da Öteki İstanbul'un Göbeğinde.......
hindistanda normal bunlar
tamam her ülkede olabiliyor.şeytanın adresi yok ama gerçekten müslüman ülkeler bir acayip
bu canileri de almayalım artık onlarda çok ülkemiz de...
Diğer Haberler
Yine hastane ihmali! Bir aile iki gün arayla evlat acısını yaşadı

Yine hastane ihmali! Bir aile iki gün arayla evlat acısını yaşadı

BM'den önemli uyarı: Suriyeli sığınmacı sayısı 270 bine sıçradı

BM'den önemli uyarı: Suriyeli sığınmacı sayısı 270 bine sıçradı

Ağaçlar gizlice birbirleriyle konuşabiliyor

Ağaçlar gizlice birbirleriyle konuşabiliyor

Havalimanında parçaları kaybolan robot Sophia, Başbakan ile yemeğe katılamadı

Havalimanında parçaları kaybolan robot Sophia, Başbakan ile yemeğe katılamadı

'En yakışıklı mahkum' Jeremy Meeks'in aldatılan eşinden intikam partisi

'En yakışıklı mahkum' Jeremy Meeks'in aldatılan eşinden intikam partisi

Nükleer deneme başarılı oldu! Türkiye'ye de gönderiyorlar!

Nükleer deneme başarılı oldu! Türkiye'ye de gönderiyorlar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.