Hindistan'da kan donduran olay! 8 yaşındaki kıza toplu halde tecavüz ettiler

Güvenlik kamerası görüntülerine göre babasını bekleyen küçük kız kimliği açıklanmayan bir adam tarafından kandırılarak olay mahalinden uzaklaştırılıyor.
TECAVÜZ EDİP BOĞAZINI KESTİLER
Kimliği açıklanmayan saldırganların tecavüzün ardından kızın boğazını kestiği belirtildi.
HİNDİSTAN'DA İKİ SALDIRGAN TUTUKLANDI
Kızın hastanede tedavi altında ve durumunun kritik olduğu belirtildi. Olayın ardından 20 ve 24 yaşlarında iki şüpheli tutuklandı ancak soruşturma sürüyor. Saldırganların sayısına dair bir açıklama yapılmadı.
Olayın yaşandığı eyaletin emniyet müdürü saldırganlar için 'yaşamaya hakları' yok dese de olayın benzer bir vakadan 6 gün sonra yaşanmış oluşu da soru işaretleri doğuruyor.
DONDURMA VAADİYLE KANDIRILDI
20 Haziran'da da benzer bir olay yaşanmıştı. 6 yaşındaki küçük kız ailesiyle katıldığı düğünden kaçırılarak tecavüz edilip öldürülmüştü.
Dondurma vaadiyle kandırılan kızın cesedi olay mahalinden 500 metre ötede bulunmuştu.
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