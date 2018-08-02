Kan donduran ölüm! Tuvalet fırçası gözüne girdi

Rusya’nın İstra kasabasında ismi açıklanmayan 60 yaşındaki adam, evinin banyosunda düştü.

Yerde bulunan tuvalet fırçası, talihsiz adamın göz yuvasından içeri girerek kafatasına saplandı.

Moskovsky Komsomolets gazetesinin haberine göre, doktorlar önce fırçanın bir kısmını kesti; sonra da ameliyatla bütün parçaları çıkardı.

Ameliyatın başarılı geçtiği söylense de, komadan bir türlü çıkamayan adam yaşamını yitirdi.

Talihsiz adamı tuvalet fırçası saplanmış halde gösteren fotoğraf, görenlerin kanını dondurdu.

