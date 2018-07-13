Kanada Başbakanı’nın şakası sosyal medyayı salladı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun Belçikalı mevkidaşı Charles Michel ve eşini selamlama tarzı Twitter’da tartışma konusu oldu.
Sputnik'in haberine göre Trudeau, Brüksel'deki NATO üyesi ülkelerin akşam yemeğinde, Michel'i ‘görmezden gelerek' eşine sarılıp öptü. Videoda, Kanada Başbakanı'nın önce Belçikalı mevkidaşına el uzattığı ancak sonra fikrini değiştirerek eşine sarıldığı görülüyor.
Bir diğer kullanıcı ise "Kanada'yı uluslararası düzeyde rezil etme çabası olmadan geçen gün sayısı: 0" dedi.
Bir yorumda da şu ifadeye yer verildi: "Ayıp. Ülkeyi yöneten insanı görmezden gelerek hemen eşine yöneldi".
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