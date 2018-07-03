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Kanada Başbakanı Trudeau'dan sarkıntılık iddialarına ret

03.07.2018 13:35 | Son Güncelleme

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, 18 yıl önce bir müzik festivalinde bir kadın gazeteciye elle sarkıntılık yaptığı iddialarını reddetti. Trudeau, "O gün kötü bir şey olduğunu hatırlamıyorum" dedi.

Kanada Başbakanı Trudeau'dan sarkıntılık iddialarına ret

Taciz iddiası, geçen ay bir blog yazarının o dönem Creston Valley Advance adlı yerel gazetede çıkan habere atıfta bulunmasıyla gündeme geldi.

Gazetede çıkan imzasız habere göre, o zaman 28 yaşında bir öğretmen olan Trudeau, çığ felaketinden korunmak için alınacak önlemlere para toplamak amacıyla düzenlenen etkinlikte adı açıklanmayan gazeteciye "uygunsuz bir şekilde dokundu".

Kanada Başbakanı'nın, 1998'de erkek kardeşini çığ düşmesi sonucu kaybettikten sonra bu tür etkinliklere katılmaya başladığı belirtiliyor.

'Kesinlikle uygunsuz bir davranıştı'
Haberde, Trudeau'nun "sıkıştırdığı" kadının gazeteci olduğunu öğrendikten sonra "Bir ulusal gazetede çalıştığınızı bilseydim, ileri gitmezdim" diyerek özür dilediği öne sürülüyor.

Gazetenin o dönemdeki sahibi Valerie Bourne, Kanada Televizyonu CBS'e açıklamasında muhabirin, yaşandığı öne sürülen olaydan sonra kendisiyle konuştuğunu belirterek "Rahatsız olmuştu. Hatırladığım kadarıyla cinsel saldırı olarak tanımlamayacağım bir olaydı. Muhabire bir an dokunmuş" dedi.

Gazetenin o dönemdeki editörü Brian Bell de "Muhabirin bir travma yaşadığını söyleyemem. Ama fiziksel temas ya da o an ne olduysa rahatsız ediciydi ve kesinlikle uygunsuz bir davranıştı" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Trudeau sarkıntılık iddia taciz Kanada

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