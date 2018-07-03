Kanada Başbakanı Trudeau'dan sarkıntılık iddialarına ret

Taciz iddiası, geçen ay bir blog yazarının o dönem Creston Valley Advance adlı yerel gazetede çıkan habere atıfta bulunmasıyla gündeme geldi.
Gazetede çıkan imzasız habere göre, o zaman 28 yaşında bir öğretmen olan Trudeau, çığ felaketinden korunmak için alınacak önlemlere para toplamak amacıyla düzenlenen etkinlikte adı açıklanmayan gazeteciye "uygunsuz bir şekilde dokundu".
Kanada Başbakanı'nın, 1998'de erkek kardeşini çığ düşmesi sonucu kaybettikten sonra bu tür etkinliklere katılmaya başladığı belirtiliyor.
'Kesinlikle uygunsuz bir davranıştı'
Haberde, Trudeau'nun "sıkıştırdığı" kadının gazeteci olduğunu öğrendikten sonra "Bir ulusal gazetede çalıştığınızı bilseydim, ileri gitmezdim" diyerek özür dilediği öne sürülüyor.
Gazetenin o dönemdeki sahibi Valerie Bourne, Kanada Televizyonu CBS'e açıklamasında muhabirin, yaşandığı öne sürülen olaydan sonra kendisiyle konuştuğunu belirterek "Rahatsız olmuştu. Hatırladığım kadarıyla cinsel saldırı olarak tanımlamayacağım bir olaydı. Muhabire bir an dokunmuş" dedi.
Gazetenin o dönemdeki editörü Brian Bell de "Muhabirin bir travma yaşadığını söyleyemem. Ama fiziksel temas ya da o an ne olduysa rahatsız ediciydi ve kesinlikle uygunsuz bir davranıştı" diye konuştu.
Melih Gökçek'ten idam anketi
Muharrem İnce'den flaş kurultay açıklaması: Kılıçdaroğlu'na bir teklifte bulundum
'24 Haziran gecesi Devlet Bahçeli, Muharrem İnce'yi aradı'
Herkes onu 'bebeği oldu diye ağlıyor' sandı ama nedeni şoke etti!
2030 için kritik uyarı: Açlıktan kıvranacaklar
İYİ Partililer MHP'ye mi geçecek? MHP'li Akçay'dan flaş açıklama: Tekrar yuvalarına dönecekler
Teslimat tamam! Peki Türk F-35'ler nerede?
Orta Çağ'da tecavüzcülere uygulanan cezalar nelerdi?
Hakkari'de köpeğin gözlerini oyup, ölüme terk ettiler!
Düzce'nin Gümüşova ilçesinde işçiler arasında kavga çıktı! Ölüler ve yaralılar var
WhatsApp kullanıcılarına müjde! Artık kontrol size geçti…
Okuyucu Yorumları 0 yorum