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Kanada'da patlama!

DÜNYA HABERLERİ  | 25.05.2018 07:32 | Son Güncelleme

Kanada'nın Mississauga kentinde patlama meydana geldi. Patlamada en az 15 kişi yaralandı

Kanada'nın Mississauga kentinde bulunan bir restaurant patlama meydana geldi.

Reuters Haber Ajans'nın haberine göre patlamada en az 15 kişi yaralandı.

Patlamanın nedeni bilinmiyor. Hanüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ayrıntılar gelecek...

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Anahtar Kelimeler:
Kanada Mississauga patlama

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