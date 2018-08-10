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Kanada'da silahlı saldırı: En az dört kişi öldü

DÜNYA HABERLERİ  | 10.08.2018 14:54 | Son Güncelleme

Kanada'nın doğusundaki Frederiction kentinde meydana gelen silahlı saldırıda en az dört kişi hayatını kaybetti.

Kanada'da silahlı saldırı: En az dört kişi öldü

Polis kaynakları olayın bir anayolda meydana geldiğini söyledi.

TEHLİKE DEVAM EDİYOR

Öte yandan bölge halkına 'evlerinde kalma' uyarısında bulunan polis bölge sakinlerini 'kapılarını kilitleme' konusunda uyardı.


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Kanada silahlı saldırı Frederiction ölü ve yaralı

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