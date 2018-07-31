Kanada'da yayaların üstüne kasıtlı su sıçratan şoförün işine son verildi

Şoförün davranışları bir aracın arkasına takılan kamera sayesinde şans eseri fark edilmişti.
Adı açıklanmayan kişinin kullandığı aracın önünde giden otomobilin şoförü, videoyu YouTube'a yüklemişti.
45 saniyelik videonun sonunda aracın üzerindeki inşaat şirketi logosu açıkça görülüyor.
3 günde 1,2 milyondan fazla izlenen videonun ardından Black & McDonald, Facebook üzerinden özür diledi:
"Bir şoförümüzünüz kabul edilemez sürüş tarzından ötürü Ottawa'da yaşananlar nedeniyle özür diliyoruz. Bu olay istisnai bir vakadır."
Şirketin sözcüsü de polisle işbirliği yaptıklarını açıkladı.
SOSYAL MEDYA ŞİRKERİNE ÖVGÜ
Ottawa Sun gazetesi şoförün herhangi bir cezai kovuşturmayla karşı karşıya kalmayacağını, polisin şoförün işten alınmasının yeterince büyük bir ceza olduğunu düşündüğünü aktardı.
Basına konuşan Çavuş Mark Gaiten, "Dosya kapanmıştır. İşverenin uygulaması hem şoföre hem de okurlarınıza ve izleyicilerinize yeterli dersi veriyor" dedi.
Şirketin hızlı davranışı Kanadalı sosyal medya kullanıcıları tarafından da övgüyle karşılandı.
İşsiz bir inşaat işçisi şoförün saygısızlığına kızarken, "Sana o maaşı şirket aracıyla sokakta insanları ıslatasın diye vermiyorlar" ifadelerini kullandı.
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