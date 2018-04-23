Kanada'da bir araç kaldırıma çıktı: 2 ölü

Kanada'nın Toronto kentinde beyaz bir minibüs, kaldırımda yürüyen yayaların arasına girdi.
Olayda en az iki kişi yaşamını yitirirken, sekiz kişinin de yaralandığı açıklandı.
Toronto polisi, sürücünün gözaltında olduğunu duyurdu.
Olayın bir kaza mı, yoksa saldırı mı olduğu netlik kazanmadı.
Kanada Kamu Güvenliği Bakanı Ralph Goodale, düzenlediği basın toplantısında, olayda ölü ve yaralılar olduğunu belirtirken, konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini vurguladı.
Melih Gökçek'ten gece yarısı bombası! CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı
Kütahya'da ilginç olay! Evlendikten bir gün sonra kayboldu
Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, Abdullah Gül ile görüşecek
Apple iPhone 5s'i ‘öldürmeyecek'
Son dakika: Çiftlik Bank'ın yazılımcısı Cudi Cumhur yakalandı!
Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesajlar! CHP'ye tavsiyeler
Türkiye bu nikahı konuşmuştu! Harekete geçildi
Son dakika: Suudi Arabistan'a yine füze atıldı
Dünyanın en çok satan spor otomobili belli oldu
ABD’de PKK skandalı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum