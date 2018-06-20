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Kanada’da esrar yasallaşıyor

20.06.2018 10:30 | Son Güncelleme

Kanada Senatosu keyif amaçlı esrar üretimini ve satışını yasallaştırmayı öngören yasayı onayladı.

Yasanın Eylül ayında yürürlüğe girmesi bekleniyor. Kanada'da esrar üretimini ve satışını tamamen serbest bırakacak ilk G7 ülkesi olma yolunda ilerliyor. Kanada Senatosu esrarın yasal tüketimini öngören yasayı kabul etti. Oylamada 52 senatör yasaya onay verirken, 29'u ise karşı çıktı. Yasa tasarısının görüşülmesi öncesinde senato ile alt kanadı arasında birkaç kez gidip geldi.

Esrarın yasallaşması Başbakan Justin Trudeau'nun 2015 yılındaki seçim vaatlerinden biriydi. Trudeau bu konuda daha önce adım atmayı istiyordu ancak senato görüş alışverişinde bulunmak için süre isteyince tarih gecikti. Trudeau seçim kampanyası sırasında hayatı boyunca beş, altı kez esrar içtiğini söylemiş, hatta parlamentoya girdiğini öğrendiği akşam arkadaşlarıyla kutlama yemeğinde de esrar tükettiğini belirtmişti.

Trudeau ve kabinesi esrarı serbest bıkan yasanın yürürlüğe gireceği tarihi açıklamadı ancak yasanın Eylül ayında girmesi bekleniyor. Esrarla ilgili yasanın yürürlüğe girmesi için ülkenin anayasal monarşi ile yönetilmesi nedeniyle kraliyetin Kanada’daki temsilcisinin (Yüksek Vali) de onayı gerekiyor.

Kanada'da esrar pazarının 5 milyar 700 milyon dolar hacminde olduğu tahmin ediliyor. Devlet esrar yasağını kaldıran yasa ile için 400 milyar kanada doları vergi geliri bekliyor.

Esrarın uzun vadeli tüketimi psikolojik bağımlılığa yol açabiliyor. Esrar eskiden beri bazı hastalıkların tedavisinde, ilaçlarda da kullanılıyor.

Uruguay 2014 yılında Uruguay dünya üzerinde esrarın devlet kontrolünde yetiştirilerek satışına izin veren ilk ülke oldu. ABD'nin bazı eyaletlerinde de esrar yasal. Hollanda esrarın yetiştirilmesi ve satışına kısmen izin veriyor. Almanya’da esrar ürünleri "yasa dışı bağımlılık maddesi" olarak nitelendiriliyor. Esrar bulundurmak, yetiştirmek ve ticaretini yapmak yasak. Savcılık esrar tüketimi halinde cezai soruşturma başlatabiliyor. Esrarın tedavi amaçlı kullanımı halinde ise istisna yapılabiliyor.

dpa/AFP, HT, BÖ

©Deutsche Welle Türkçe

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