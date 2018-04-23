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Kanada’da Kamyonet Kalabalığa Daldı

23.04.2018 21:48 | Son Güncelleme

Kanada polisi Toronto kentinde bir kamyonetin yayaları ezdiğini belirtti. Olayın nedeni henüz netleşmiş değil

Kanada’da Kamyonet Kalabalığa Daldı

Kanada polisi Toronto kentinde bir kamyonetin yayaları ezdiğini belirtti. Olayın nedeni henüz netleşmiş değil.

Yetkililer olayın Toronto’nun kuzeyinde olduğunu kaydetti.

Polis sözcüsü Meaghan Gray kamyonetin kalabalığın içine bir anda daldığını belirtti ancak nedenin henüz belli olmadığını söyledi.

Olay G-7 ülke bakanlarının Toronto’da biraraya geldikleri toplantı sırasında meydana geldi.

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