Kanada’da Kamyonet Kalabalığa Daldı

Kanada polisi Toronto kentinde bir kamyonetin yayaları ezdiğini belirtti. Olayın nedeni henüz netleşmiş değil.
Yetkililer olayın Toronto’nun kuzeyinde olduğunu kaydetti.
Polis sözcüsü Meaghan Gray kamyonetin kalabalığın içine bir anda daldığını belirtti ancak nedenin henüz belli olmadığını söyledi.
Olay G-7 ülke bakanlarının Toronto’da biraraya geldikleri toplantı sırasında meydana geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP-İYİ Parti işbirliğine ilk tepki
İşte CHP’nin cumhurbaşkanı adayları! Ankara kulislerini sallayan iddia
Son dakika: Çiftlik Bank'ın yazılımcısı Cudi Cumhur yakalandı!
Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesajlar! CHP'ye tavsiyeler
Türkiye bu nikahı konuşmuştu! Harekete geçildi
Son dakika: Suudi Arabistan'a yine füze atıldı
Dünyanın en çok satan spor otomobili belli oldu
ABD’de PKK skandalı!
Samsung Galaxy S8'de beklenen güncelleme yayınlandı
İstanbul'da balık-ekmek izdihamı
Okuyucu Yorumları 0 yorum