Kanada'da marihuana kullanımına destek artıyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 29 Aralık (DHA) - Kanada'nın marihuana kullanımını serbestleştirme hareketine politikacılar ve polisler de destek veriyor.

2015 yılında Kanada genelinde sağlık amaçlı olarak kullanımına izin verilen marihuananın yaygınlaşmasını fikrine "tamamen karşı" olduğunu söyleyen ve kullanımına ilişkin minimum eylemlere zorunlu hapis cezasını destekleyen Toronto Emniyet Müdürü Julian Fantino, Kasım ayında marihuananın yasallaştırılmasını desteklediğini açıklamıştı.

Kasım 2017'de Falinto, çocuklar ve suçlulardan uzak tutulduğu sürece marihuananın yasallaştırılmasını desteklediğini ve yerel bir gazeteye verdiği röportajında 2015 yılındaki açıklamalarını "farklı bir devirde" yaptığını söyledi. Falinto'nun marihuana desteğine Kanada genelindeki politikacı ve polis güçlerinden de destek geldi.

Röportajda Falinto, sağlık amaçlı marihuana kullanımının yasallaştırılmasını destekleme kararını Kanada Gazi İşleri Bakanı olarak görev yaptığı esnada tek çaresi marihuana olan gazi askerlerle tanıştıktan sonra verdiğini söyledi. On yıllardır marihuana yasağını protesto eden ve bu süreçte birçok kez tutuklanan marihuana aktivistleri Falinto'nun karar değişimine tepki gösterirken ülkenin önde gelen marihuana destekçisi Dana Larsen, Falinto'nun piyasaya girmeye karar vermesinin "ayıp ve kabul edilemez" olduğunu söyledi.