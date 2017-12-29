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Kanada'da marihuana kullanımına destek artıyor

DÜNYA HABERLERİ | 29.12.2017 15:42 | Son Güncelleme 8 saat önce

Deniz Kılınç / İstanbul, 29 Aralık (DHA) - Kanada'nın marihuana kullanımını serbestleştirme hareketine politikacılar ve polisler de destek veriyor.

2015 yılında Kanada genelinde sağlık amaçlı olarak kullanımına izin verilen marihuananın yaygınlaşmasını fikrine "tamamen karşı" olduğunu söyleyen ve kullanımına ilişkin minimum eylemlere zorunlu hapis cezasını destekleyen Toronto Emniyet Müdürü Julian Fantino, Kasım ayında marihuananın yasallaştırılmasını desteklediğini açıklamıştı.

Kasım 2017'de Falinto, çocuklar ve suçlulardan uzak tutulduğu sürece marihuananın yasallaştırılmasını desteklediğini ve yerel bir gazeteye verdiği röportajında 2015 yılındaki açıklamalarını "farklı bir devirde" yaptığını söyledi. Falinto'nun marihuana desteğine Kanada genelindeki politikacı ve polis güçlerinden de destek geldi.

Röportajda Falinto, sağlık amaçlı marihuana kullanımının yasallaştırılmasını destekleme kararını Kanada Gazi İşleri Bakanı olarak görev yaptığı esnada tek çaresi marihuana olan gazi askerlerle tanıştıktan sonra verdiğini söyledi. On yıllardır marihuana yasağını protesto eden ve bu süreçte birçok kez tutuklanan marihuana aktivistleri Falinto'nun karar değişimine tepki gösterirken ülkenin önde gelen marihuana destekçisi Dana Larsen, Falinto'nun piyasaya girmeye karar vermesinin "ayıp ve kabul edilemez" olduğunu söyledi.

Hükümet marihuanayı 18 yaşın altındaki çocuklardan ve suçlulardan uzak tutmak amacıyla marihuananın kullanımını destekleyen önergeyi Parlamento'ya sunacak. Falinto dışında eski Ontario Başkanı Ernie Eves, eski Toronto polis şefi kim Derry ve Falinto'nun eski iş arkadaşı Garry Goodyear da marihuana kullanımının yasallaştırılmasını destekleyenler arasında yer alıyor.

2001 yılından beri sağlık amaçlı marihuana kullanımının yaygın olduğu Kanada genelindeki verilere göre insanların senelik şarap harcaması yedi milyar kanada doları olarak belirlenirken, 2015 yılındaki marihuana gündemiyle insanların marihuana harcamasının senede 6.2 milyar kanada doları olduğu söylendi. (Fotoğraflı)

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