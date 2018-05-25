Kanada’da patlama: En az 15 yaralı

Polis yetkilileri, şüpheli iki kişinin el yapımı bomba patlattığını açıkladı.Kanada’nın doğusundaki Missisauga kentinde bir Hint restoranında meydana gelen patlama sonucu en az 15 kişinin yaralandığı açıklandı. Yerel sağlık yetkilileri, patlamada yaralanan 15 kişiden üçünün durumunun kritik olduğunu belirtti.
Peel Bölgesi Komiseri Matt Bertram, kimliklerinin ortaya çıkmaması için yüzlerini kapatan iki şüphelinin Bombay Bhel adlı restorana gelerek, el yapımı bir bombayı patlattığını ve ardından kaçtıklarını açıkladı. Bertram, "Bunun bir nefret suçu veya bir çeşit terör eylemi olduğu konusunda herhangi bir bulgumuz yok” diye konuştu. Patlamanın Perşembe yerel saatle 22.30 sıralarında meydana geldiği belirtildi.
Şüphelilerin bulunması için halktan yardım isteyen Peel polisi, şüphelilere ait iki fotoğraf yayınladı. Polis, şüphelilerden birinin 20 yaşlarında, iri yapılı, koyu renk kot pantolon ve önü fermuarlı, kapüşonlu sweatshirt giydiğini belirtti. Diğer şüphelinin ise biraz daha kısa boylu olduğu ve üzerinde açık renk kot pantolon ve önü fermuarlı, kapüşonlu sweatshirt bulunduğu bildirildi.
Kanada'nın doğusundaki Toronto yakınlarında bulunan Mississauga, yaklaşık 700 bin nüfusu ile ülkenin altıncı büyük kenti. Toronto'da geçen ay aracını kalabalığın üzerine süren bir kişi, 10 kişinin ölümüne, 15 kişinin de yaralanmasına neden olmuştu.
AP,rtr/JD,CÖ
© Deutsche Welle Türkçe
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