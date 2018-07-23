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Kanada’da Silahlı Saldırgan Dehşeti

23.07.2018 16:55 | Son Güncelleme

Ülkenin en büyük kenti Toronto’da, restoranların bulunduğu işlek bir caddede silahlı saldırı düzenleyen kimliği belirsiz kişi 14 kişiyi yaraladı, iki kişiyi de öldürdü

Kanada’da Silahlı Saldırgan Dehşeti

Kanada’nın Toronto kentinde dün gece restoran ve cafe’lerin yoğun olduğu bir sokakta ateş açan bir saldırgan, 14 kişiyi yaraladı, iki kişiyi de öldürdü.

Saldırgan polisle girdiği silahlı çatışmada öldürüldü.

Polis saldırganın 29 yaşında olduğunu belirtti ancak kimliğini açıklamadı. Olayın terör saldırısı olup-olmadığı henüz bilinmiyor.

Görgü tanıklarının kaydettiği bir videoda, erkek olan saldırganın siyah renkte giyindiği ve siyah bir şapka taktığı görülüyor. Görüntülerde, restoranlar ve cafe’lerin oldukça kalabalık olduğu Yunan mahallesinde saldırganın bir restorana en az 3 el ateş ettiği de görülüyor.

Görgü tanıkları pek çok silah sesi duyduklarını ve saldırganın restoranların yanından geçerken her iki yanda bulunan restoranlara ateş ederek yürüdüğünü belirtiyor.

Toronto Belediyesi üyelerinden Paula Fletcher, yerel bir televizyon kanalına saldırının herhangi bir çeteyle ilgili olmadığını, saldırganın akli dengesi yerinde olmayan biri olduğunu belirtti.

Kanada'nın en büyük kenti olan Toronto'da, silahlı saldırılar ender yaşanıyor.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau da saldırı sonrasında Twitter'den dayanışma mesajı yayınladı.

Trudeau mesajında, "Toronto halkı güçlü, dirençli ve cesurdur. Biz de bu zorlu zamanda sizi desteklemek için orada olacağız" dedi.

Silahlı saldırı, bir kamyonet sürücüsünün Toronto'da kaldırıma çıkıp 10 kişiyi öldürmesinden sadece bir kaç ay sonra meydana geldi.

Yetkililer, kamyonetli saldırının neden yapıldığı hakkında bilgi vermezken olayda kamyonet şoförü Alek Minasyan yakalanmıştı.

Minasyan'ın saldırı öncesi kadınlardan nefret eden bir web sitesine sosyal medya hesaplarında atıf yaptığı belirtilmişti.

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