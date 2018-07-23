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Kanada'da silahlı saldırı: 2 ölü, 13 yaralı

23.07.2018 09:49 | Son Güncelleme

Kanada'nın Toronto kentinde bir kişi etrafa ateş açtı.

Kanada'da silahlı saldırı: 2 ölü, 13 yaralı

Saldırganın kendisini öldürdüğü saldırıda, bir kişi hayatını kaybetti 13 kişi de yaralandı. Olayın nedeni henüz bilinmiyor.Kanada'nın Toronto kentinde silahlı saldırı düzenlendi. Toronto polisinin verdiği bilgiye göre saldırıda iki kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Saldırının nedeni henüz bilinmiyor.

Toronto Emniyet Müdürü Mark Saunders ölenlerden birinin saldırgan, diğerinin ise genç bir kadın olduğu bilgisini verdi. Saunders, yaralılar arasındaki genç bir kızın da durumunun ağır olduğunu belirtti.

Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre Toronto'nun Danforth Caddesi'nde kimliği henüz belirlenmemiş olan bir kişi, tek başına yürüyerek etrafa ateş açtı. Global News televizyonu polisin verdiği bilgiye dayandırdığı haberde, saldırganın kendisini öldürmeden önce polise ateş açtığını bildirdi.

Toronto polisi Twitter hesabı üzerinden bilgi paylaşmaya devam ederken, olayın görgü tanıklarına seslenerek, ellerindeki tüm görüntüleri polis ile paylaşmalarını istedi.

DW,AFP,dpa/GA,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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