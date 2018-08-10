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Kanada'da Silahlı Saldırı

10.08.2018 15:27 | Son Güncelleme

Kanada’nın New Brunswıck eyaletindeki Fredericton kentinde yaşanan silahlı saldırıda en az 4 kişinin öldüğü belirtiliyor

Kanada'da Silahlı Saldırı

Kanada’nın New Brunswıck eyaletindeki Fredericton kentinde yaşanan silahlı saldırıda en az 4 kişinin öldüğü belirtiliyor.

Fredericton polisi, kent sakinlerinden olayın yaşandığı bölgeye yaklaşmamalarını istedi.

Saldırının neden ve nasıl meydana geldiği bilgisi henüz paylaşılmadı.

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