Kanada'da Silahlı Saldırı

Kanada’nın New Brunswıck eyaletindeki Fredericton kentinde yaşanan silahlı saldırıda en az 4 kişinin öldüğü belirtiliyor.

Fredericton polisi, kent sakinlerinden olayın yaşandığı bölgeye yaklaşmamalarını istedi.

Saldırının neden ve nasıl meydana geldiği bilgisi henüz paylaşılmadı.

