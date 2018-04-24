Kanada’daki Saldırının Faili 25 Yaşındaki Minassian

Kanada’nın en büyük kenti Toronto’da bir kamyonet sürücüsünün kaldırıma çıkıp yayaların arasına girerek 10 kişiyi öldürmesi, 15 kişiyi de yaralamasının ardından polis olayı araştırıyor.

25 yaşındaki şüpheli polisle girdiği çatışmanın ardından birkaç sokak ötede yakalanmıştı.

Polis yetkilisi Mark Saunders olayın planlı yapıldığını düşündüklerini söyledi.

Saunders şüphelinin kimliğini Toronto’nun Richmond Hill mahallesinde yaşayan Alek Minassian olarak açıkladı ve bu kişinin daha önce poliste kaydı bulunmadığını belirtti. Üyesi olduğu bir online sosyal medya platformuna göre Minassian üniversite öğrencisi.

Saunders olayın terörle bağlantısı olup-olmadığı sorulduğunda henüz olayın ulusal güvenlikle bağlantılı olduğuna dair kanıt olmadığını kaydetti.

Adının açıklanmasını istemeyen bir üst düzey hükümet yetkilisi de soruşturmanın polisin terör olaylarını soruşturan birimine aktarılmadığını bildirdi.

Halen devam eden soruşturmada görgü tanıkları sorgulanıyor ve güvenlik kamerası görüntüleri inceleniyor.