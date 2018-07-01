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Kanada'dan 13 Milyar Dolarlık ABD Ürününe Vergi

01.07.2018 21:50 | Son Güncelleme

Kanada 12,6 milyar dolar değerinde Amerikan ürününe gümrük vergisi uygulamaya başladı. Uygulama, Başkan Trump’ın Amerika’nın ithal ettiği çelik ve alüminyuma Mayıs ayında gümrük vergisi koyma kararına misilleme olarak başlatıldı

Kanada'dan 13 Milyar Dolarlık ABD Ürününe Vergi

Kanada 12,6 milyar dolar değerinde Amerikan ürününe gümrük vergisi uygulamaya başladı. Uygulama, Başkan Trump’ın Amerika’nın ithal ettiği çelik ve alüminyuma Mayıs ayında gümrük vergisi koyma kararına misilleme olarak başlatıldı.

Yüzde 25 oranında vergi artışından etkilenecek olan ürünlerin başında çelik ve demir geliyor. Ketçaptan pizzaya ve bulaşık deterjanına kadar daha birçok ürün de Kanada sınırından yüzde 10 vergiyle geçecek.

Kanada Başbakanı Justin Trudeaux, Kanadalılara Başkan Trump’ın gümrük vergilerine karşı birlik oldukları için teşekkür etti ve Amerikan ürünleri alırken düşünmelerini istedi.

Trump, ithal çelik ve alüminyumun Amerika’nın ulusal güvenliği için tehdit olduğunu söyleyerek Kanada ve diğer müttefiklerinden tepki görmüştü.

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