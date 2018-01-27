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Kanadalı milyarder ile eşinin öldürüldüğü ortaya çıktı

DÜNYA HABERLERİ | 27.01.2018 06:55 | Son Güncelleme 1 saat önce

Kanada polisi, milyarder çift Barry ve Honey Sherman'ın öldürüldüğünü açıkladı.

Kanadalı milyarder ile eşinin öldürüldüğü ortaya çıktı

Toronto polisi, 16 Aralık 2017 tarihinde evlerinde şüpheli şekilde ölü olarak bulunan ilaç devi Apotex'in kurucusu Bernard Sherman ve eşi Honey Sherman'ın cinayete kurban gittiklerini açıkladı. Polis tarafından yapılan açıklamada altı haftalık soruşturma sonucu çiftin "hedef alındığı" belirtildi.

Öte yandan Kanadalı ünlü milyarder ve ilaç devi Apotex'in kurucusu Bernard Sherman ve eşi Honey Sherman 16 Aralık 2017 tarihinde evlerinde ölü bulunmuştu.

Raporlara göre Bernard Sherman ve eşi Honey Sherman'ın cesetleri bodrum katında emlakçı tarafından bulundu. Kanada polisi, inceleme çalışmalarının ardından mülke zorla girilen bir işarete rastlamadıklarını, ancak ölümlerinin şüpheli şekilde olduğunu bildirmişti.

(İHA)

Kanadalı milyarder ile eşinin 'şüpheli ölümü'
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Anahtar Kelimeler:
Kanada cinayet

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