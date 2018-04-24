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Kanadalı turisti Amazon’da yerliler linç etti! İnanılmaz görüntüler

DÜNYA HABERLERİ  | 24.04.2018 07:43 | Son Güncelleme

Amazonların Peru kısmında yaşayan yerliler, 81 yaşındaki şifacılarını öldürmekle suçladıkları Kanadalı turistin boynuna ip taktı, yerlerde sürükledi.

Amazon ormanlarından gelen görüntüler, dünyayı şoke etti. Peru yerlileri, 81 yaşındaki şifacı Olivia Arevalo’yı öldürmekle suçladıkları Sebastian Woodroffe’u linç etti.

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BOYNUNDAKİ İPLE SÜRÜKLENİRKEN YALVARDI

41 yaşındaki Kanadalı adamın ölmeden önce, boynunda iple sürüklenirken, yerlilere yalvardığı anları kaydetti.

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Bir süredir bölgede yaşayan Woodroffe’nin ayahuasca isimli halisünasyonlara neden olan bitki hakkında Arevalo’dan bilgi aldığı tahmin ediliyor.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Perulu yetkililer, Perşembe günü meydana gelen iki ölümü de soruşturduklarını belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
amazon ormanları kanadalı turist Peru Amazon yerliler

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