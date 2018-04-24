Kanadalı turisti Amazon’da yerliler linç etti! İnanılmaz görüntüler

Amazon ormanlarından gelen görüntüler, dünyayı şoke etti. Peru yerlileri, 81 yaşındaki şifacı Olivia Arevalo’yı öldürmekle suçladıkları Sebastian Woodroffe’u linç etti.

BOYNUNDAKİ İPLE SÜRÜKLENİRKEN YALVARDI



41 yaşındaki Kanadalı adamın ölmeden önce, boynunda iple sürüklenirken, yerlilere yalvardığı anları kaydetti.

Bir süredir bölgede yaşayan Woodroffe’nin ayahuasca isimli halisünasyonlara neden olan bitki hakkında Arevalo’dan bilgi aldığı tahmin ediliyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Perulu yetkililer, Perşembe günü meydana gelen iki ölümü de soruşturduklarını belirtti.