Kanada'nın Toronto kentinde kamyonet kalabalığa daldı: 9 ölü, 16 yaralı

Reuters haber ajansına konuşan bir Amerikan güvenlik kaynadığı olayın muhtemelen "terör eylemi" olduğunu belirtti.

Yerel medyaya konuşan bir görgü tanığı da, sürücünün insanlara çarpmak amacıyla hızlı araç kullandığını söyledi.

Polis yetkilileri, şoförun Yonge Caddesi ile Finch Bulvarı'nın kesiştiği nokta yakınlarında aracı kasıtlı olarak yayaların üzerine sürmüş göründüğünü kaydetti.

Çevredeki bir kişi tarafından çekilen videoda, sürücü yaklaşan polislere birşeyler atarken görülüyor. Polisler ise ona yere yatması çağrısı yapıyor.

Toronto polisinden ise henüz bu konuda bir açıklama yapılmış değil.

CBC Televizyonu, 25 yaşındaki zanlının adının Alek Minassian olduğunu bildirdi. CBC, hükümet yetkililerine dayandırdığı haberinde, "Minassian'ın herhangi bir terör örgütüyle bağlantısı olmadığını" duyurdu.

Kanada'nın Toronto kentinde beyaz bir kamyonet, kaldırımda yürüyen yayaların arasına daldı. 9 kişi ölürken, 16 kişi de yaralandı.

'Çok ciddi bir olay'

Kanada Kamu Güvenliği Bakanı Ralph Goodale, "çok ciddi" olarak nitelendirdiği olayla ilgili olarak herhangi bir spekülasyon yapmayacağını söyledi.

Ralph Goodale daha önce acil servis personeline Twitter üzerinden teşekkür ederken, olayı "korkunç bir saldırı" olarak nitelendirmişti.

https://twitter.com/RalphGoodale/status/988522493748109312

Birçok kişinin olaya tanıklık ettiğini açıklayan Kanada polisi, görgü tanıklarının bilgilerini emniyetle paylaşmalarını istiyor.

Toronto Emniyet Müdür Yardımcısı Peter Yeun ise soruşturmanın uzun süreceğini vurguladı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau Twitter hesabından yaptığı açıklamada, hızla müdahalede bulunan görevlilere teşekkür edip, gelişmeleri dikkatle izlediklerini söyledi.

Toronto Belediye Başkanı John Tory ise "çok trajik" olarak nitelendirdiği olaya tanıklık edenlerin soruşturmada polise yardımcı olmalarını istedi.

G7 Dışişleri Bakanları Toronto'da

Yerel saatle 13:30'da meydana gelen olay sırasında, Toronto'nun merkezinden yaklaşık 30 kilometre uzakta sanayileşmiş ülkeler (Kanada, ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve Japonya) grubu G7'nin dışişleri bakanları ikili görüşmeler yapıyorlardı.