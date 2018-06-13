Kandil Operasyonu Ne Anlama Geliyor?

Türkiye’nin Irak’ın kuzeyinde terör örgütü PKK’nın ana karargahı Kandil’e yönelik kara harekatı yürütme hazırlığı “zamanlaması” nedeniyle tartışılıyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) emekli, özel harp uzmanı Abdullah Ağar, Kandil operasyonuna ilişkin tartışmalar yaşanmasına tepkili. Ağar’a göre, askeri harekat konusunu 24 Haziran Genel Seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı Seçimi birinci turuyla ilişkili yorumlamamak gerekiyor. Ancak TSK’dan kökenli isimler emekli Tuğamiral Türker Ertürk ve emekli Kurmay Albay Ali Türkşen ise “zamanlama” meselesine dikkat çekiyor. Ertürk ve Türkşen, öncelikle PKK’ya yönelik operasyon yapılmasına karşı olmadıklarını vurgularken, AKP 16 yıllık iktidarı boyunca Kandil’e operasyon için ciddi girişimde bulunmamışken “neden şimdi?” diye sorulması gerektiğini belirtiyorlar.
Ağar: PKK’yı kıskaç altına alma amacında
AKP ile birlikte “Cumhur İttifakı”nı oluşturan MHP’den milletvekili adayı da olan Abdullah Ağar, Amerika’nın Sesi’ne, olayı sadece askeri boyutta değerlendirmek gerektiği yönündeki görüşlerini aktardı. Ağar, “Bu zamanlama polemiğini üretenler bu harekat ne zaman başladı diye dönüp baksalar böyle bir polemik söz konusu olmayacak. TSK’nın Irak sınırını aşan harekat etkisi 15 Aralık’ta kendini gösterdi, o tarihte ilk kez Zap’a yapıldı. Sonra Havaşin’e yapıldı. Hakurk’a yapılan etkisi ise 11 Mart’ta başladı yani Türkiye’de seçim kararı ise çok sonra alındı. Bunun siyasi polemik konusu olarak ortaya çıkması üzücü” dedi.
Türkiye’nin Kandil bölgesi başta olmak üzere Irak ve Suriye’nin değişik alanlarını kullanan PKK ve yan oluşumlarını etkisiz hale getirmek istediğini belirten Ağar, Türkiye’nin o alanları meşru ve kalıcı bir güce devredinceye kadar askeri müdahale etkinliklerini sürdüreceği görüşünü aktardı.
PKK açısından Hakurk’un, Kandil’den önceki son direnç noktası olduğunu söyleyen Ağar, “Bu nedenle önce TSK, Hakurk’u kontrol altına aldı. Ancak Kandil’i de küçümsememek lazım ki yaklaşık 2 bin 500
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