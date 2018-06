Kandil'e operasyon ihtimali için kim ne diyor?

Seçimlere birkaç hafta kala hükümetten Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) PKK'nın Kandil Dağları'ndaki mevzilerine operasyon düzenleyebileceğini işaret eden açıklamalar geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hafta başında katıldığı bir programda "Kandil bizim için artık uzak bir hedef değil. Kuzey Irak bölgesinde Hakurk hattında birçok noktaya kadar epey bir yer ele geçirildi. Bu bir operasyon meselesi değil, zamanlama meselesidir. Kandil, Türkiye için güvenli bir yer haline getirilecektir" dedi.

Aynı gün Başbakan Yardımcısı ve hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ da "Nerede terörist varsa, Türkiye'ye tehdit varsa orası Türkiye için hedeftir. Türkiye Kandil'e girebilir, her an her şey olabilir" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da "Afrin'de zaferi yakaladık, sıra Kandil'e gelecek ... " sözleriyle Kandil'e olası bir operasyonun hızlanabileceğine işaret etmişti.

Muhalifler bu söylemlerin 'seçim öncesi milliyetçi duyguları kabartıp oy toplama' amaçlı olduğunu söylüyor, zira Kandil çevresinde TSK varlığı yeni değil.