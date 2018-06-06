Kandil'e operasyon ihtimali için kim ne diyor?

Seçimlere birkaç hafta kala hükümetten Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) PKK'nın Kandil Dağları'ndaki mevzilerine operasyon düzenleyebileceğini işaret eden açıklamalar geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hafta başında katıldığı bir programda "Kandil bizim için artık uzak bir hedef değil. Kuzey Irak bölgesinde Hakurk hattında birçok noktaya kadar epey bir yer ele geçirildi. Bu bir operasyon meselesi değil, zamanlama meselesidir. Kandil, Türkiye için güvenli bir yer haline getirilecektir" dedi. Aynı gün Başbakan Yardımcısı ve hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ da "Nerede terörist varsa, Türkiye'ye tehdit varsa orası Türkiye için hedeftir. Türkiye Kandil'e girebilir, her an her şey olabilir" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da "Afrin'de zaferi yakaladık, sıra Kandil'e gelecek ... " sözleriyle Kandil'e olası bir operasyonun hızlanabileceğine işaret etmişti. Muhalifler bu söylemlerin 'seçim öncesi milliyetçi duyguları kabartıp oy toplama' amaçlı olduğunu söylüyor, zira Kandil çevresinde TSK varlığı yeni değil.

TSK'dan gelen Kandil tweetleri TSK, Mart ayından bu yana Kandil'in kuzeyinde karadan ve havadan aralıklı olarak operasyonlarını sürdürüyor. Genelkurmay'ın resmi Twitter hesabından da operasyonlarla ilgili bilgi ve fotoğraflar paylaşılıyordu. 26 Mart'ta atılan bir tweet'te operasyonların Hakurk/Kani Rash bölgesinde 10 Mart'ta başladığı belirtildi. https://twitter.com/TSKGnkur/status/978336031119462403 21 Mart'ta atılan bir tweet'te de komandoların Hakurk/Kani Rash'ta çekilen fotoğrafları paylaşıldı: https://twitter.com/TSKGnkur/status/976382679200518149 Operasyonun başladığı 10 Mart'tan bir gün sonra atılan bilgi tweet'inde de 18 hedefin imha edildiği ifade edildi: https://twitter.com/TSKGnkur/status/972730684304494592 Seçim tarihi yaklaştıkça Kuzey Irak'taki operasyonlar da Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) mitinglerinin öne çıkan konularından oldu ve 'Kandil'e operasyonun an meselesi olduğu' açıklamaları yapıldı. CHP: 16 yıldır Kandil'e gitmeyen 16 günde mi gidecek? Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, "16 yıldır Kandil'e gitmeyenler son 16 günde mi gitmeyi akıllarına koymuşlar" dedi ve çıkışların oy kaygısından kaynaklandığını söyledi.

Özel, "Bu şu demek, 'Seçimi kazanamıyoruz'. 'Bizim bir istismara daha ihtiyacımız var.' Orduyu, Mehmetçiği öne sürüp oradan bir seçim kazanmak için bir şey bulur muyuz diye bakacaksınız" diye konuştu. HDP: Gelecek cenazelerden medet umuyorlar Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temel de Kandil'e operasyon söylemlerini eleştirdi: "Bugün Kürt halkının haklarını gasp ederek, 'Kürt sorunu yoktur' diyerek seçim çalışması yapanlar, 24 Haziran öncesinde yine savaş çığırtkanlığı yapıyorlar, yine Kandil hesabı yapıyorlar, yine gelecek cenazelerden medet umuyorlar. Bilmiyorlar ki her ölüm bizim ölümümüzdür, her acı bizim acımızdır, her ana bizim anamızdır." AKP'nin Kandil çıkışına destek veren ancak 'seçim kampanyası' olduğunu düşünenler de var. İYİ Parti: Kandil'e operasyon olursa, bu seçim operasyonu olur İYİ Parti Genel Sekreteri ve parti sözcüsü Aytun Çıray, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Teröristlere karşı her türlü mücadelenin yanındayız. Nokta! Ancak duyumlarım ve beyanlar Kandil'e bir 'seçim operasyonu!' yönünde. Kandil adeta boşaltıldı. PKK/PYD unsurları şu anda Fırat'ın doğusunda ve düzenli ordu eğitimi alıyorlar. AKP ilk hedefiniz Fırat'ın doğusu marş!" dedi.