HABER

'Kanguru Yolu' Artık Daha Kısa

25.03.2018 17:53 | Son Güncelleme

Avustralya’yı İngiltere’ye bağlayan ve ‘Kanguru Yolu’ olarak da bilinen hava yolu artık eskisinden çok daha kısa

'Kanguru Yolu' Artık Daha Kısa

Avustralya’yı İngiltere’ye bağlayan ve ‘Kanguru Yolu’ olarak da bilinen hava yolu artık eskisinden çok daha kısa.

Avustralyalı Qantas Havayolu şirketi, Perth’i Londra’ya bağlayan ilk doğrudan uçuşunu başlattı.

14 bin 498 kilometrelik dünyanın en uzun üçüncü yolcu uçağı uçuşu 17 saat sürüyor.

Bu aynı zamanda iki kıtayı birbirine bağlayan ilk düzenli uçuş.

Pilot Lisa Norman’ın yönetimindeki uçuş, Boeing Dreamliner’ın dünyadaki en uzun uçuşu olma özelliğini de taşıyor.

Qantas yöneticisi Alan Joyce, uzun mesafelere yapılan doğrudan uçuşların Avustralya’da hava seyahati için devrim niteliğinde olduğunu söylüyor.

Dünyanın en eski ikinci hava yolu şirketi, Kanguru Yolu’ndaki ilk uçuşunu 1947’de düzenlemişti.

Sydney

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na romantik mesaj

Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na romantik mesaj

Seda Sayan'dan makyajsız fotoğraf

Seda Sayan'dan makyajsız fotoğraf

Murat Başoğlu villasını satışa çıkardı!

Murat Başoğlu villasını satışa çıkardı!

Çiftlik Bank soruşturmasında kritik gelişme! Toplanan para bilinenden çok fazla çıktı!

Çiftlik Bank soruşturmasında kritik gelişme! Toplanan para bilinenden çok fazla çıktı!

İstanbul'da Uber dehşeti! Kadın yolcu kanlar içerisinde kaldı!

İstanbul'da Uber dehşeti! Kadın yolcu kanlar içerisinde kaldı!

Sol Perez'den şok itiraf: Bana cinsel organını bile gösterdi

Sol Perez'den şok itiraf: Bana cinsel organını bile gösterdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Somali'de patlama! Parlamento yakınlarında çatışma

Somali'de patlama! Parlamento yakınlarında çatışma

Dünyanın düz olduğunu ısbatlamak için kendisini roketle gökyüzüne fırlattı!

Dünyanın düz olduğunu ısbatlamak için kendisini roketle gökyüzüne fırlattı!

Son dakika! Katalan lider Carles Puigdemont gözaltına alındı!

Son dakika! Katalan lider Carles Puigdemont gözaltına alındı!

Tapınak Şövalyeleri gizemi: 15 ceset bulundu

Tapınak Şövalyeleri gizemi: 15 ceset bulundu

Time yeni sayısının kapağında Putin'i başında taçla gösterdi

Time yeni sayısının kapağında Putin'i başında taçla gösterdi

Birleşik Krallık Bakanı Alistair Burt: Biz ABD değiliz, YPG'yi silahlandırmıyoruz

Birleşik Krallık Bakanı Alistair Burt: Biz ABD değiliz, YPG'yi silahlandırmıyoruz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.