'Kanguru Yolu' Artık Daha Kısa

Avustralya’yı İngiltere’ye bağlayan ve ‘Kanguru Yolu’ olarak da bilinen hava yolu artık eskisinden çok daha kısa.

Avustralyalı Qantas Havayolu şirketi, Perth’i Londra’ya bağlayan ilk doğrudan uçuşunu başlattı.

14 bin 498 kilometrelik dünyanın en uzun üçüncü yolcu uçağı uçuşu 17 saat sürüyor.

Bu aynı zamanda iki kıtayı birbirine bağlayan ilk düzenli uçuş.

Pilot Lisa Norman’ın yönetimindeki uçuş, Boeing Dreamliner’ın dünyadaki en uzun uçuşu olma özelliğini de taşıyor.

Qantas yöneticisi Alan Joyce, uzun mesafelere yapılan doğrudan uçuşların Avustralya’da hava seyahati için devrim niteliğinde olduğunu söylüyor.

Dünyanın en eski ikinci hava yolu şirketi, Kanguru Yolu’ndaki ilk uçuşunu 1947’de düzenlemişti.

Sydney