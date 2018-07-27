Kanlı ay tutulması kıyamet alameti mi?

Zira bu akşam 21. yüzyılın en uzun Kanlı Ay tutulması yaşanacak. Ayın sonunda, 31 Temmuz'da ise Mars Dünya'ya en yakın noktasına ulaşacak.
Ancak bu astronomik gelişmeler felaket habercilerinin de 'kıyamet' çağrılarını yoğunlaştırdı.
Özellikle Hristiyan aşırı dincileri, bu iki olayın yakın tarihlere denk gelmesinin bir kıyamet alameti sayılabileceği konusunda emin.
ABD'li evanjelist Paul Begley İncil'den şu satırları refereans göstererek kıyametin çok yakın olduğu konusuna vurgu yaptı.
"Tanrının en yüce ve en berbat gününden önce Güneş karanlığa bürünecek, ay ise kana bulanacak."
Ancak ABD'li köktendinciler geleceği tahmin etme konusunda çok da başarılı bir sicile sahip değiller.
Zira 2015 yılındaki Kanlı ay tutulması için 'cennet ayaklanması' tanımını yapan Teksas'taki 'superchurch' papazı John Hagee 20 bin kişilik bir cemaate seslenmişti. Ancak vadettiği kıyamet alametlerinden hiçbiri kıyameti getirmedi.
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