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Kanlı ay tutulması kıyamet alameti mi?

DÜNYA HABERLERİ  | 27.07.2018 13:28 | Son Güncelleme

Gökbilimciler, maceraperestler, astrologlar, medyumlar ve din adamları nefesini tuttu ve bu akşama odaklandı.

Zira bu akşam 21. yüzyılın en uzun Kanlı Ay tutulması yaşanacak. Ayın sonunda, 31 Temmuz'da ise Mars Dünya'ya en yakın noktasına ulaşacak.

Ancak bu astronomik gelişmeler felaket habercilerinin de 'kıyamet' çağrılarını yoğunlaştırdı.

Özellikle Hristiyan aşırı dincileri, bu iki olayın yakın tarihlere denk gelmesinin bir kıyamet alameti sayılabileceği konusunda emin.

ABD'li evanjelist Paul Begley İncil'den şu satırları refereans göstererek kıyametin çok yakın olduğu konusuna vurgu yaptı.

"Tanrının en yüce ve en berbat gününden önce Güneş karanlığa bürünecek, ay ise kana bulanacak."

Ancak ABD'li köktendinciler geleceği tahmin etme konusunda çok da başarılı bir sicile sahip değiller.

Zira 2015 yılındaki Kanlı ay tutulması için 'cennet ayaklanması' tanımını yapan Teksas'taki 'superchurch' papazı John Hagee 20 bin kişilik bir cemaate seslenmişti. Ancak vadettiği kıyamet alametlerinden hiçbiri kıyameti getirmedi.

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Anahtar Kelimeler:
Kıyamet Kanlı Ay Tutulması Mars dünya

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
ÇOK ÇOK KOMİKSİNİZ DÜNYANIN SONUNUN GELMEDİĞİNİ BİLMEYENMİ VAR HERGÜN ÇOCUK, KADIN, ERKEK, YAŞLI DEMEDEN İNSANLARA YA TECAVÜZ EDİLİYOR YADA KATLEDİLİYOR. KIYAMET ZATEN KOPMUŞ SİZİN HABERİNİZ YOK
Ay tutulmalarına kıyamet alameti diyen cahiller lütfen en yakın hastaneye yatsın. Milyarlarca yıldır olan bir şeyi bu kadar abartmak cahillerin işidir.
Zenginler çeksin kaygısını, fakire hergün kıyamet.
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