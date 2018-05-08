Kanser Teşhisinde MasSpec Devrimi

Kanser teşhisinde en çok kullanılan yöntemlerden biri, biyopsi. Ancak biyopsi sonuçlarını almak, bazen uzun bir sürece dönüşebiliyor. MasSpec Pen adı verilen yeni bir buluş, bazen günler süren endişeli bekleyiş süresini sadece birkaç saniyeye indiriyor.
Bu kalemin bir dokuşunu, neredeyse anında kanser teşhisi için yeterli.
Aydın Zaherdivash'a göre, bu buluş kanser teşhisinde çığır açacak. Çünkü mevcut yöntemle sonuçların çıkması çok uzun sürüyor.
MasSpec Pen'in mucitlerinden Aydın Zahedivash, tıp öğrencisi. Zahedivash, kanser teşhisini 20 saniye içinde koyabilen kalemin hasta açısından geleneksel teşhis yöntemlerinden çok daha kolay olduğunu söylüyor.
Zahedivash, biyopsinin, dokuların bir kısmının kesilip çıkarılmasıyla yapıldığını, oysa kendilerinin geliştirdiği teknolojinin, dokuyu kesmeden kanserli olup olmadığını belirlediğini belirtiyor.
Kaleme damlatılan bir damla su, ameliyat sırasında kanser olduğundan şüphelenilen dokulardaki molekülleri topluyor.
Kitle spektrometresi adı verilen bu cihaz, kanser olup olmadığını anlamak için, suyu analiz ediyor.
Teşhisin doğruluk oranı son derece yüksek. Cerrahlar birkaç saniye içinde dokunun hangi kısımlarını, ne kadar çıkarmaları gerektiğini anlıyor ve sağlıklı dokuya zarar vermiyor.
Zahedivash, insan dokusunun üzerinde de deneyler yaptıklarını bildiriyor. Hastalardan alınan dokular üzerinde yapılan deneyler kanserli doku teşhisinin doğruluk oranının yüzde 96 olduğunu gösterdiğini de ekliyor.
Farklı uzmanlık alanlarına sahip üyelerden oluşan bir ekip, yeni teknolojiler sayesinde, kalemi iki buçuk yılda geliştirmiş.
Zahedivash, ”Tüm prototipleri üç boyutlu olarak basarak ürettik. İşe en çok yarayan tasarımı geliştirmemiz kolaylaştı.” şeklinde konuşuyor.
Zahedivash, bu yıl içinde kalemin ameliyatlarda denenmeye başlayacağını söylüyor.
İlk deneme, Austin'deki Texas Üniversitesi Dell Tıp Merkezi'nde yapılacak. Bu yeni teknolojinin Texas eyaletinin Houston kentindeki MD Anderson Kanser Merkezi ve Baylor Tıp Fakültesi'nde de denenmesi planlanıyor.
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