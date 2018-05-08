Kanser Teşhisinde MasSpec Devrimi

Kanser teşhisinde en çok kullanılan yöntemlerden biri, biyopsi. Ancak biyopsi sonuçlarını almak, bazen uzun bir sürece dönüşebiliyor. MasSpec Pen adı verilen yeni bir buluş, bazen günler süren endişeli bekleyiş süresini sadece birkaç saniyeye indiriyor.

Bu kalemin bir dokuşunu, neredeyse anında kanser teşhisi için yeterli.

Aydın Zaherdivash'a göre, bu buluş kanser teşhisinde çığır açacak. Çünkü mevcut yöntemle sonuçların çıkması çok uzun sürüyor.

MasSpec Pen'in mucitlerinden Aydın Zahedivash, tıp öğrencisi. Zahedivash, kanser teşhisini 20 saniye içinde koyabilen kalemin hasta açısından geleneksel teşhis yöntemlerinden çok daha kolay olduğunu söylüyor.

Zahedivash, biyopsinin, dokuların bir kısmının kesilip çıkarılmasıyla yapıldığını, oysa kendilerinin geliştirdiği teknolojinin, dokuyu kesmeden kanserli olup olmadığını belirlediğini belirtiyor.

Kaleme damlatılan bir damla su, ameliyat sırasında kanser olduğundan şüphelenilen dokulardaki molekülleri topluyor.

Kitle spektrometresi adı verilen bu cihaz, kanser olup olmadığını anlamak için, suyu analiz ediyor.