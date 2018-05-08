HABER

Kanser Teşhisinde MasSpec Devrimi

08.05.2018 14:05 | Son Güncelleme

Kanser teşhisinde en çok kullanılan yöntemlerden biri, biyopsi. Ancak biyopsi sonuçlarını almak, bazen uzun bir sürece dönüşebiliyor. MasSpec Pen adı verilen yeni bir buluş, bazen günler süren endişeli bekleyiş süresini sadece birkaç saniyeye indiriyor

Kanser Teşhisinde MasSpec Devrimi

Kanser teşhisinde en çok kullanılan yöntemlerden biri, biyopsi. Ancak biyopsi sonuçlarını almak, bazen uzun bir sürece dönüşebiliyor. MasSpec Pen adı verilen yeni bir buluş, bazen günler süren endişeli bekleyiş süresini sadece birkaç saniyeye indiriyor.

Bu kalemin bir dokuşunu, neredeyse anında kanser teşhisi için yeterli.

Aydın Zaherdivash'a göre, bu buluş kanser teşhisinde çığır açacak. Çünkü mevcut yöntemle sonuçların çıkması çok uzun sürüyor.

MasSpec Pen'in mucitlerinden Aydın Zahedivash, tıp öğrencisi. Zahedivash, kanser teşhisini 20 saniye içinde koyabilen kalemin hasta açısından geleneksel teşhis yöntemlerinden çok daha kolay olduğunu söylüyor.

Zahedivash, biyopsinin, dokuların bir kısmının kesilip çıkarılmasıyla yapıldığını, oysa kendilerinin geliştirdiği teknolojinin, dokuyu kesmeden kanserli olup olmadığını belirlediğini belirtiyor.

Kaleme damlatılan bir damla su, ameliyat sırasında kanser olduğundan şüphelenilen dokulardaki molekülleri topluyor.

Kitle spektrometresi adı verilen bu cihaz, kanser olup olmadığını anlamak için, suyu analiz ediyor.

Teşhisin doğruluk oranı son derece yüksek. Cerrahlar birkaç saniye içinde dokunun hangi kısımlarını, ne kadar çıkarmaları gerektiğini anlıyor ve sağlıklı dokuya zarar vermiyor.

Zahedivash, insan dokusunun üzerinde de deneyler yaptıklarını bildiriyor. Hastalardan alınan dokular üzerinde yapılan deneyler kanserli doku teşhisinin doğruluk oranının yüzde 96 olduğunu gösterdiğini de ekliyor.

Farklı uzmanlık alanlarına sahip üyelerden oluşan bir ekip, yeni teknolojiler sayesinde, kalemi iki buçuk yılda geliştirmiş.

Zahedivash, ”Tüm prototipleri üç boyutlu olarak basarak ürettik. İşe en çok yarayan tasarımı geliştirmemiz kolaylaştı.” şeklinde konuşuyor.

Zahedivash, bu yıl içinde kalemin ameliyatlarda denenmeye başlayacağını söylüyor.

İlk deneme, Austin'deki Texas Üniversitesi Dell Tıp Merkezi'nde yapılacak. Bu yeni teknolojinin Texas eyaletinin Houston kentindeki MD Anderson Kanser Merkezi ve Baylor Tıp Fakültesi'nde de denenmesi planlanıyor.

Eşkıya Hamido hayatını kaybetti!Eşkıya Hamido hayatını kaybetti!
Ünlü anketçiden sürpriz Haydar Baş ve Doğu Perinçek çıkışıÜnlü anketçiden sürpriz Haydar Baş ve Doğu Perinçek çıkışı
Kullandığı madde zombiye çevirdiKullandığı madde zombiye çevirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe'de istifa şoku!

Fenerbahçe'de istifa şoku!

AK Partili Faruk Çelik'in Twitter hesabından yapılan paylaşıma büyük tepki

AK Partili Faruk Çelik'in Twitter hesabından yapılan paylaşıma büyük tepki

FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün sözleri merak uyandırdı

FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün sözleri merak uyandırdı

Alişan - Buse Varol'a düğünde servet takıldı! İşte altınların değeri...

Alişan - Buse Varol'a düğünde servet takıldı! İşte altınların değeri...

İşte Türkiye'nin ilk +18 oteli! Akın akın geliyorlar

İşte Türkiye'nin ilk +18 oteli! Akın akın geliyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin adaylığı hakkında açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin adaylığı hakkında açıklama

İlginizi Çekebilir

Ajanslar son dakika olarak duyurdu: Beşar Esad'ı öldürebiliriz

Ajanslar son dakika olarak duyurdu: Beşar Esad'ı öldürebiliriz

Pakistan İçişleri Bakanı'na silahlı saldırı!

Pakistan İçişleri Bakanı'na silahlı saldırı!

Rusya'da neler oluyor? Binlerce kişi sokaklarda!

Rusya'da neler oluyor? Binlerce kişi sokaklarda!

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhammedov'dan renkli araç yasağı

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhammedov'dan renkli araç yasağı

BAE asker çıkardı, büyük kriz çıktı!

BAE asker çıkardı, büyük kriz çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ermenistan'ın yeni Başbakan'ı Paşinyan seçildi

Ermenistan'ın yeni Başbakan'ı Paşinyan seçildi

Trump'a büyük şok: Cinsel ilişkiye girerken izledim!

Trump'a büyük şok: Cinsel ilişkiye girerken izledim!

Kuzey Irak'ta seçim tarihi belli oldu

Kuzey Irak'ta seçim tarihi belli oldu

Hasan Ruhani, Trump'ı uyardı: Pişman olursun!

Hasan Ruhani, Trump'ı uyardı: Pişman olursun!

Fransa, Esad'ı uyardı: Orduya bağlı hedefleri vururuz!

Fransa, Esad'ı uyardı: Orduya bağlı hedefleri vururuz!

Trump, İran kararını bugün açıklayacak

Trump, İran kararını bugün açıklayacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.