Kanserden kurtulma şansınız yaşadığınız ülkeye bağlı

Ancak bu oran hastanın yaşadığı ülkeye göre değişiyor.Dünyanın önde gelen tıp dergilerinden The Lancet'ın son raporuna göre, kanser hastalarının hayatta kalma şansı tüm dünyada yükseliş gösteriyor. Ancak araştırma, hastaların hayatta kalma ihtimallerini en çok etkileyen unsurun bulundukları ülke olduğunu ve gelişmiş ülkelerde şanslarının daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

2010 ile 2014 yılları arasında 71 ülkeden dünya nüfusunun toplam üçte ikisini kapsayacak şekilde kanser vakalarını değerlendiren çalışmanın bulguları; Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Finlandiya, Norveç, İsveç ve İzlanda'yı kanser hastalarının hayatta kalma şansının en yüksek olduğu ülkeler olarak sıraladı.

En sık görülen 18 tip kanseri ile 37.5 milyon yetişkin ve çocuktan oluşan hasta grubunu gözlemleyen Concord-3 isimli çalışma; Avrupa'dan 31, Asya'dan 17, Güney Amerika'dan 13 ve veri eksikliğinden dolayı Afrika'dan sadece altı ülkeyi inceledi.

Tedavi yerinin önemi

Londra Hijyen ve Tropik Tıp Fakültesi'nden Claudia Allemani liderliğinde hazırlanan rapora göre; beyin tümörü olan çocukların 2000 ile 2004 döneminde beş yıl boyunca hayatta kalma oranı yüzde 54 iken, son araştırmanın periyoduna göre bu oran yüzde 60'a çıkmış durumda.