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Kansere Yakalanma Riskinizi Nasıl Düşürebilirsiniz?

02.04.2018 21:44 | Son Güncelleme

Şeker hastalığı, aşırı şişmanlık ve bazı kanser türleri arasındaki bağı ortaya koyan geniş çaplı araştırma, sık rastlanan bazı kanser türlerinin önlenmesinde yaşam tarzı değişikliklerinin gerekliliğini ortaya koyuyor

Kansere Yakalanma Riskinizi Nasıl Düşürebilirsiniz?

Bilimadamlarına göre sağlıklı yaşam, beş ana şarta bağlı. Bunlar sigara içmemek, kiloyu dengede tutmak, düzenli egzersiz yapmak, sağlıklı beslenmek ve alkol kullanımını kısıtlamak.

Dünyanın dört bir yanından 340 bin katılımcıya ait verileri inceleyen İngiliz uzmanlar, bu beş şartı yerine getirenlerin, en yaygın kanser türleri olan akciğer, meme ya da bağırsak kanserine yakalanma riskinin yüzde 32 oranında azaldığını söylüyor.

Seattle’daki Fred Hutchinson Kanser Araştırmaları Merkezi’nden Doktor Anne McTiernen, yağ, şeker ve tuz oranı yüksek gıdalara erişimin kolaylaşmasının şeker hastalığı ve obezite vakalarının artması anlamına geldiği uyarısında bulunuyor.

Fast food’a erişimin çok kolay olması, beslenme alışkanlıklarını değiştirmeyi zorlaştırıyor. Kişilerin beslenmeyle ilgili seçim yaparken hükümet ya da gıda sektörünün ilk adımı atmasını beklememeli.

Uzmanlar kısaca bireylerin kendilerinin bilinçlenmelerini ve kendi vücutlarını takip etmelerini öneriyor.

Doktor McTiernan’a göre, araştırmalar obez bir kişiyi kilo vermeye ya da hiç egzersiz yapmayan birini daha aktif bir hayat sürmeye ikna etmenin kanser riskini azalttığını gösteriyor.

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