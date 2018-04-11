'Kanserim' yalanıyla binlerce dolar topladı, hapse mahkum edildi

Avustralya'da, ölümcül bir kansere yakalandığını iddia ederek arkadaşları ve ailesinden binlerce dolar toplayan Hanna Dickenson 3 ay hapse mahkum edildi.

24 yaşındaki Dickenson, ailesine ülke dışında tedaviye ihtiyacı olduğunu söyleyerek 42 bin Avustralya Doları (31 bin ABD Doları) aldı.

Daha sonra ailenin, arkadaşlarından yardım parası aldığı belirtildi.

Mahkemede Dickenson'ın paranın büyük kısmını, tatillere ve sosyalleşirken yaptığı masraflara harcadığı ifade edildi.

Yargıç David Starvaggi, Dickenson'ın sahtekârlığını "alçakça" diye tanımladı.

Starvaggi, karar duruşmasında Dickenson'ın "insan kalbinin her telini kopartan bir faaliyete giriştiğini" söyledi ve "İnsanların yardım etmne arzusu ve sosyal güven ihlal edildi. Bunlar, yardım için şartlarını zorlayan, çalışkan insanlar" dedi.

Mahkemede, kendi kanser tedavisini tamamlayan bir hastanın Dickenson'a 10 bin Avustralya doları bağış yaptığı, bir başka kişinin de dört kez para verdiği belirtildi.

Facebook fotoğrafları ele verdi

Dolandırıcılık ise bir başka bağışçının Facebook'ta Dickenson'ın fotoğraflarını görmesiyle ortaya çıktı.