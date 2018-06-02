Kanserle Mücadelede Gen Tedavisi

Gen tedavisi doktorların bazı ölümcül kanser türlerini ve nadiren görülen kalıtsal hastalıkları sadece bir iğneyle tedavi etmelerine olanak sağlayabilir. Amerika Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), hepsi genetik olarak değiştirilmiş insan hücrelerinden elde edilen üç yeni kanser ilacına onay verdi. Bilimadamları kanser türlerinin yüzde 80’inin gelecekte gen tedavisine yanıt vereceğini söylüyor, üstelik bu sadece buz dağının görünen yüzü.

17 yaşındaki Christian Guardino, New Yorklu yetenekli bir şarkıcı. Guardino geçen yıl NBC kanalının America’s Got Talent adlı şarkı yarışmasında yarı finale kaldı. Christian nadir görülen ve sonu körlüğe kadar giden bir göz hastalığıyla doğmuş. 12 yaşına geldiğinde sadece parlak ışığı görmeye başlamış.

Guardino 13 yaşına geldiğinde Luxturna adlı bir ilaçla yeni bir gen tedavisinin yapıldığı klinik bir deneye kabul edildi. İlaç normal görüşü sağlayan RPE 65 adlı genin mutasyona uğradığı kişilere yardım etmek için geliştirildi.

Elizabeth Guardino, ‘‘Doktor Bennet ve ekibi Christian’da eksik olan RPE 65’i klonlamayı başardı ve bu gen onda eksik olan proteini üretmeye başladı,’’ diyor.